أردوغان: صناعاتنا الدفاعية حققت رقما قياسيا بالتصدير لـ178 دولة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن شركات الصناعات الدفاعية التركية حققت رقما قياسيا بتصدير منتجاتها إلى 178 دولة منذ مطلع العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة له بمعرض "ساها إكسبو 2024" للصناعات الدفاعية والطيران، المنعقد بإسطنبول ما بين 22 و26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف أردوغان "معرض ساها إكسبو للصناعات الدفاعية، سيشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 6.2 مليارات دولار بينها 4.6 مليارات عقود تصدير".

وذكر الرئيس التركي أن بلاده ستستخدم القدرات التي اكتسبتها في مشروعي القمر الصناعي "تركسات إيه 6″ و"إيمجه" في عمليات الإعداد والتنفيذ لمهمة إرسال أول رائد فضاء تركي إلى القمر.

وقال إن الشركات التركية المشاركة في المعرض حققت نجاحا كبيرا لتركيا، وإن بلاده تتخذ خطوات ثابتة لأن تصبح لاعبا قويا في قطاع صناعة الدفاع في العالم.

وأشار أردوغان، إلى أن الطائرات التركية المسيرة مثل "بيرقدار تي بي 2″ و"أقنجي" و"العنقاء" و"أق سونغور" أحدثت تأثيرا كبيرا في العالم وغيرت من قواعد اللعبة.

ولفت إلى أن معدل توطين الصناعة في قطاع الدفاع ارتفع إلى أكثر من 80%.

وأردف أن تركيا لا تلبي احتياجاتها فقط بل تقدم دعما قويا لأمن الدول الصديقة والحليفة.

وأكد أردوغان، أنه بفضل تطوير قطاع الدفاع المحلي باتت تركيا تستغني إلى حد كبير عن حاجتها لأسلحة ومركبات ومعدات الدول الأخرى في تنفيذها لعملياتها.

وأضاف "قد يكون لدى البعض قبة حديدية، ونحن أيضا لدينا قبة فولاذية".

وأوضح أردوغان أن التطورات الحساسة في المنطقة تذكرهم بضرورة عدم إهمال أي مجال في تقنيات الدفاع والطيران والفضاء.

وأضاف "من الضروري أن يصل ردعنا إلى ذروته، ليس فقط من أجل أمن مواطنينا، بل أيضا من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع "اليوم نُظهر أقوى رد فعل على الظالمين دون تردد أو استئذان أحد، وذلك يرجع إلى النجاحات المبهرة التي حققناها في صناعاتنا الدفاعية طيلة 22 عاما".

واستطرد "مَسيرة استقلال تركيا في مجال الصناعات الدفاعية تبشر بعصر جديد لبلدنا وللمضطهدين وللعالم أجمع".