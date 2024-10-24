مودي يشيد بتعزيز العلاقات مع روسيا وسط استياء أميركي

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالعلاقات المتنامية بين بلاده وروسيا، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس التي عُقدت في قازان عاصمة جمهورية تترستان.

وقال مودي في تصريحات متلفزة اليوم الثلاثاء: "زيارتي لروسيا مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية توضح علاقتنا الوثيقة وتعزيز صداقتنا". وأشاد بوتين أيضًا بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

توتر مع واشنطن

وأصبحت هذه الصداقة وفق وكالة بلومبيرغ مصدر إزعاج لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث تُعد روسيا مزود نفط رئيسي للهند، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للسنة الثالثة على التوالي.

ورغم دعوات الهند لحل النزاع بشكل سلمي، فإنها أصبحت ثاني أكبر مورد للتقنيات المحظورة لروسيا.

وتواصل الولايات المتحدة محاولاتها للضغط على الهند، لكن قدراتها محدودة بسبب الأولويات الإستراتيجية المتنافسة مع واشنطن، مثل تعزيز العلاقات مع الهند لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا على حد ذكر بلومبيرغ.

ويُعد اجتماع مودي وبوتين الثاني خلال 3 أشهر فقط، بعد أن أشاد مودي في يوليو/تموز ببوتين واصفًا إياه بأنه "صديق"، وذلك خلال زيارته لموسكو التي تزامنت مع هجوم صاروخي روسي على كييف.

الهند تتجنب إدانة روسيا

ورغم القلق الذي يعبر عنه المسؤولون في نيودلهي بشأن القتال الدائر في أوروبا، امتنعت الهند عن إدانة روسيا لغزوها أوكرانيا، في تصويت في الأمم المتحدة .

وقال مودي: "لقد كنا على اتصال دائم بشأن الوضع بين روسيا وأوكرانيا، وكما قلت سابقًا، نعتقد أن الحل لهذه القضايا يجب أن يكون بوسائل سلمية". وأضاف: "ندعم استعادة السلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن".

صفقات بين الهند وروسيا

وتواصل الحكومة الهندية مناقشاتها حول صفقة طويلة الأجل لتوريد النفط مع روسيا. وقال وزير النفط الهندي هارديب بوري إن مودي سيعقد اجتماعات مثمرة جدًا في موسكو، لكنه رفض التعليق على ما سيتم التوصل إليه في مجال الطاقة.

وفي ظل القيود التي فرضتها الولايات المتحدة ومجموعة السبع على روسيا، زادت الهند مشترياتها من النفط الروسي بأكثر من 20 مرة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وبلغت الواردات الأخيرة -وفق بيانات بلومبيرغ- ما يقرب من 2 مليون برميل يوميًا.

وأفادت دراسة لوكالة التصنيف "آي سي آر إيه" أن الهند وفرت 13 مليار دولار من خلال استيراد النفط الروسي بأسعار مخفضة على مدى الـ23 شهرًا الماضية.

وفي إطار هذه القمة، من المقرر أن يلتقي بوتين أيضًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مما يسلط الضوء على دور روسيا المتنامي في العلاقات الدولية.

مودي: زيارتي لروسيا مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية توضح علاقتنا الوثيقة وتعزيز صداقتنا (رويترز)