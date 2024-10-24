شركة سايبم الإيطالية ترفع توقعات 2024 بفضل مشروعات سعودية وقطرية

رفعت شركة سايبم الإيطالية للطاقة اليوم الخميس توقعاتها للعام الجاري بأكمله، وأكدت عزمها استئناف توزيع الأرباح العام المقبل بعد أن تجاوزت التوقعات في نتائج الربع الثالث.

وأعلنت سايبم تحقيق إيرادات معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بلغت 340 مليون يورو (366 مليون دولار) في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضي، مما يتجاوز تقديرات جميع المحللين البالغة 323 مليون يورو (349 مليون دولار)، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وساعدت المشاريع المسندة من قطر والسعودية في وصول قيمة العقود الجديدة إلى 6.4 مليارات يورو (6.9 مليارات دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

توقعات الإيرادات

وتتوقع سايبم حاليا أن تتجاوز إيراداتها خلال العام الجاري 14 مليار يورو (15.12 مليار دولار)، ارتفاعا من تقديرات سابقة تتراوح بين 12.7 مليار يورو (13.7 مليار دولار) و13.3 مليار يورو (14.36 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك لعام 2024 نحو 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، وأن يسجل الإنفاق الرأسمالي أقل من 400 مليون يورو (432.1 مليون دولار).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فازت سايبم بعقد تقترب قيمته من ملياري دولار لتطوير حقل المرجان النفطي البحري في السعودية.

كما حصلت على عقود تطوير مواقع بحرية أخرى مع أرامكو السعودية بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار دولار، إضافة إلى عقد يتعلق بحقل بحري بقيمة 4 مليارات دولار مع قطر للطاقة، وهي واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم.