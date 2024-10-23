دولة عربية الأرخص.. أسعار السكن حول العالم تكشف مفارقات

يصف المعماري البريطاني – الغاني ديفيد أدجاي البنايات بأنها "هياكل عاطفية تشكل نفسيتنا" مما يعظّم أهمية السكن فضلًا عن كونه من الحاجات الأساسية للناس.

دفعت هذه الأهمية المعماري المصري الراحل حسن فتحي إلى مقولته الشهيرة: "800 مليون نسمة من فقراء العالم الثالث محكوم عليهم بالموت المبكر بسبب سوء السكن، هؤلاء هم زبائني".

وفي هذا التقرير تستعرض الجزيرة نت إحصاءات أسعار السكن في العالم وهي تكشف بعض المفاجآت تتضمن مثلا تصدر مصر قائمة الأرخص عالميا.

وقد يعود هذا إلى الانخفاض الشديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ضمن الإجراءات التي كان آخرها في مارس/ آذار الماضي.

أغلى 10 بلدان في أسعار السكن حول العالم

وحسب النسخة البريطانية لموقع (فايندر) الأسترالي المتخصص في المقارنات الرقمية، فإن أغلى 10 بلدان العالم في متوسط أسعار السكن لعام 2023 جاءت كالتالي:

من حيث سعر المتر المربع وسط المدينة

هونغ كونغ 31 ألفا و681 دولارا سنغافورة 21 ألفا و691 دولارا سويسرا 16 ألفا و991 دولارا كوريا الجنوبية 13 ألفاو210 دولارات لوكسمبورغ 12 ألفا و23 دولارا الصين 8 آلاف و579 دولارا تايوان 8 آلاف و501 دولار إسرائيل 8 آلاف و490 دولارا أستراليا 7 آلاف و919 دولارا ألمانيا 7 آلاف و226 دولارا

من حيث كلفة الشقة (غرفتين)

هونغ كونغ (الصين) 1.9 مليون دولار زيورخ (سويسرا) 1.55 مليون دولار سول (كوريا الجنوبية) 1.3 مليون دولار سنغافورة 1.28 مليون دولار جنيف (سويسرا) 1.22 مليون دولار شنغهاي (الصين) 1.08 مليون دولار لندن (بريطانيا) 1.03 مليون دولار نيويورك (الولايات المتحدة) 1.02 مليون دولار تل أبيب – يافا (إسرائيل) 996 ألف دولار بكين (الصين) 988 ألف دولار

أرخص 10 دول في أسعار السكن حول العالم

من حيث سعر الشقة (غرفتين)

مصر 31 ألفا و208 دولارات باكستان 32 ألفا و508 دولارات فنزويلا 35 ألفا و109 دولارات بنغلاديش 50 ألفاو713 دولارا تونس 52 ألفا و14 دولارا جنوب أفريقيا 53 ألفا و314 دولارا فلسطين 58 ألفا و515 دولارا كينيا 66 ألفا و318 دولارا الجزائر 66 ألفا و318 دولارا الأردن 70 ألفا و219 دولارا

أغلى الدول العربية في أسعار السكن

من حيث المتر المربع

الكويت 6 آلاف و176 دولار قطر 5 آلاف و107 دولارات الإمارات 3 آلاف و54 دولارا سلطنة عُمان 1626 دولارا السعودية 1553 دولارا المغرب 1509 دولارات سوريا 1318 دولارا العراق 1183 دولارا الأردن 1176 دولارا الجزائر 1127 دولارا فلسطين 981 دولارا تونس 888 دولارا مصر 522 دولارا

الإيجارات السكنية

وحسب موقع (وورلد أطلس) المتخصص في الإحصائيات والمملوك لشركة ريونيون تكنولوجي الكندية، فإن الحد الأدنى لدخل الفرد ينبغي أن يكون 3 أضعاف على الأقل من قيمة الإيجار السكني حتى يستطيع العيش.

ونشر الموقع قائمة بأعلى الإيجارات السكنية بالدولار في مدن العالم مع التركيز على العواصم وفقا لما يلي:

نيويورك: 3890 دولارا هونغ كونغ: 2590 دولارا لندن: 2360 دولارا شيكاغو (الولايات المتحدة): 2210 دولارات لوكمسبورغ: 2130 دولارا الدوحة (قطر): 2050 دولارا لوس أنجلوس (الولايات المتحدة): 1990 دولارا ميامي (الولايات المتحدة): 1970 دولارا أوسلو (النرويج): 1940 دولارا تايبيه (تايوان): 1840 دولارا

أما قائمة أكثر المدن العربية في تكلفة الإيجارات السكنية وفقا لنفس المؤشر فجاءت كالتالي: