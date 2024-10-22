108 مليارات دولار تحتاجها تركيا لزيادة قدرتها من الطاقة المتجددة

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده بحاجة لاستثمارات في القطاعين العام والخاص تبلغ 108 مليارات دولار لتحقيق هدف زيادة قدرتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 4 أمثال لتصل إلى 120 ألف ميغاوات بحلول عام 2035.

وخلال فعالية للإعلان عن خريطة طريق تركيا في مجال الطاقة المتجددة أمس الاثنين، قال بيرقدار إن شروط مناقصة منطقة موارد الطاقة المتجددة الأولى لعام 2024 سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وأضاف أن وزارة الطاقة تعمل على إدخال تغييرات على اللوائح الحالية للاستثمار في الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على مزيد من المشاركة.

وفي إطار الجهود الرامية إلى زيادة هذه الطاقة، ستركز الوزارة على طلبات لاستصدار تراخيص مسبقة وتصاريح لتشغيل محطات بقدرة إجماليها 34 ألف ميغاوات لم تتحول بعد إلى استثمارات.

وقال بيرقدار "نحن بحاجة إلى التسريع والتركيز على القدرة التي هي في طور الاستثمار… نهدف إلى تقليص الفترة الزمنية للحصول على تصريح إلى عامين من 4 أعوام".

وأوضح أنه، من إجمالي الاستثمارات اللازمة لتعزيز الطاقة، سيتم تخصيص نحو 28 مليار دولار لتحسين البنية التحتية لعمليات التحويل وبناء المحولات وتثبيت شبكات نقل الجهد العالي في أنحاء البلاد.