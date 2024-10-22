بنغلاديش تسعى للسيطرة على التضخم برفع خامس للفائدة في 2024

أعلنت بنغلاديش عن رفع خامس لسعر الفائدة هذا العام في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إذ يعتبر التضخم المستمر مصدر قلق رئيسي للحكومة المؤقتة بقيادة محمد يونس، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

وقرر البنك المركزي رفع سعر اتفاق إعادة الشراء (الريبو) لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 10% اعتبارا من 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجاء هذا القرار كجزء من "الجهود المستمرة للحفاظ على سياسة نقدية انكماشية تهدف إلى خفض التضخم إلى مستوى مرغوب فيه"، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء.

التضخم وأسعار المواد الغذائية

وارتفعت أسعار المستهلكين في بنغلاديش بنسبة 9.9% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالعام السابق، وسط اضطرابات سياسية وفيضانات.

ورغم الانخفاض الأخير عن المستويات المكونة من رقمين فإن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح وفق بلومبيرغ، إذ تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بنسبة تزيد على 10%.

كما تم رفع سعر الإقراض الدائم بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 11.50%، وتمت زيادة سعر الإيداع الدائم إلى 8.50% من 8%.

وبلغ متوسط معدل التضخم في بنغلاديش 9.7% خلال السنة المالية 2023-2024، و9% في السنة المالية السابقة حسب بلومبيرغ، حتى بعد إدخال إطار عمل يستهدف أسعار الفائدة في السنة المالية 2023.

ويساهم ارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى الواردات المكلفة نتيجة لانخفاض قيمة العملة في زيادة أسعار المواد التموينية، وفقا لتقرير البنك الدولي الأسبوع الماضي.

كما أشار التقرير إلى ضعف آلية انتقال السياسة النقدية نتيجة لحدود معدلات الإقراض، والتي تم إلغاؤها في مايو/أيار الماضي.