كم يكسب أصحاب أعلى 10 تخصصات طبية في العالم؟

استحوذ قطاع الصحة على 10.3% من الناتج الإجمالي العالمي في عام 2021 بعدما بلغ الإنفاق عليه 9.8 تريليونات دولار، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

لكن توزيع الإنفاق ظل غير متكافئ بشكل صارخ، فقد زاد الإنفاق العام على الصحة في جميع أنحاء العالم، باستثناء البلدان المنخفضة الدخل وفق تقرير الإنفاق الصحي العالمي لعام 2023 الصادر عن المنظمة.

وحسب التقرير، يعيش 11% من سكان العالم في بلدان تنفق أقل من 50 دولارًا للفرد سنويًا على الصحة، بينما بلغ متوسط الإنفاق الفردي على الصحة نحو 4 آلاف دولار في البلدان ذات الدخل المرتفع، ولم تمثل البلدان ذات الدخل المنخفض سوى 0.24% من الإنفاق العالمي على الصحة، على الرغم من أن حصتها تبلغ 8% من سكان العالم.

ومن المتوقع أن يصل متوسط الإنفاق الصحي العالمي إلى 1700 دولار للفرد بحلول عام 2026، مع زيادة سنوية بنسبة 1.7% عن مبلغ 1530 دولارًا في عام 2021.

ومن المرجّح أن تشهد العديد من التخصصات والوظائف الطبية طلبًا مرتفعًا في المستقبل بسبب عوامل مختلفة مثل شيخوخة السكان والتقدم في التكنولوجيا وتطور احتياجات الرعاية الصحية.

ويبقى الأطباء على رأس هرم التخصصات والوظائف الطبية الأعلى أجرًا في العالم، وغالبًا ما يحصلون على أعلى الرواتب في مختلف المهن في شتى الدول، لكن أجورهم تتباين كثيرًا من دولة إلى أخرى، فيحصلون في دول العالم الأول على رواتب سنوية أعلى بكثير من نظرائهم في الدول الأصغر أو الأقل نموًا.

على سبيل المثال، يحصل الأطباء في سويسرا على متوسط راتب سنوي يزيد عن ربع مليون دولار، وثمة تخصصات أخرى قد تصل لأكثر من ذلك بكثير، بينما يحصل نظراؤهم في دولة مثل باكستان على نحو 8 آلاف دولار في السنة، وفق ما ذكرت منصة (وورلد ببيوليشن ريفيو)، مما يعد مؤشرًا على الفرق الشاسع في الأجور والرواتب.

10 دول تقدم أعلى رواتب للأطباء

مع ذلك تبقى رواتب الأطباء في مختلف دول العالم أعلى بكثير من غيرها من التخصصات، وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول تقدم أعلى متوسط راتب سنوي بالدولار للأطباء في العالم وفق ما ذكرت منصة (مونكي إنسايدر) ومنصة (ياهو فاينانس):

سويسرا 268 ألفا و935 دولارا. الولايات المتحدة 266 ألفا و558 دولارا. لوكسمبورغ 250 ألفا و697 دولارًا. أستراليا 198 ألفا و338 دولارًا. أيسلندا 195 ألفا و559 دولارًا. الدانمارك 193 ألفا و627 دولارًا. الإمارات 190 ألفا و730 دولارًا. نيوزلندا 186 ألفا و569 دولارًا. كندا 182 ألفا و619 دولارًا. أيرلندا 175 ألفا و88 دولارًا.

أعلى 10 تخصصات طبية أجرًا في الدول المتقدمة

كسب الأطباء المختصون الأكثر خبرة في الدول المتقدمة راتبًا يزيد عن 400 ألف دولار سنويًا، وحقق 10% منهم أكثر من مليون دولار في السنة، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة (إن بي إي آر دوت أورغ) تستند إلى 10 ملايين سجل ضريبي من 965 ألف طبيب على مدى 13 عامًا.

وتقدم البلدان المتقدمة ذات أنظمة الرعاية الصحية الخاصة مثل الولايات المتحدة وسويسرا وأستراليا عمومًا رواتب أعلى من غيرها، وفيما يلي قائمة بأعلى 10 تخصصات طبية أجرًا عام 2023 مرتبين من الأقل إلى الأعلى، وفق ما ذكرت مجلة فوربس ومكتب إحصاءات العمل الأميركي:

10- متخصصو العلاج الطبيعي (Physical Therapists)

يعتني متخصصو العلاج الطبيعي بالمرضى الذين يعانون من إصابات حركية وخصوصا في الأطراف وتخفيف الألم وإعادة التأهيل، ويقومون بتشخيص المشكلات المتعلقة بالوظائف الحركية، واستخدام تقنيات العلاج المتخصصة، مثل التمدد والتمارين الأخرى، لتحسين نوعية حياة المرضى ومساعدتهم على استعادة نشاطهم وقدراتهم.

متوسط الراتب السنوي: 97 ألفا و720 دولارا.

النمو المتوقع للوظائف: (2022-2032): 15%.

الحد الأدنى من التعليم المطلوب: دكتوراه في العلاج الطبيعي.

9- الأطباء البيطريون (Veterinarians)

يقدم الأطباء البيطريون الرعاية الطبية للحيوانات، بما في ذلك الحيوانات الأليفة والماشية، ويقومون بتشخيص وعلاج الأمراض والحالات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية، ووصف الأدوية، وإعطاء التطعيمات اللازمة.

متوسط الراتب السنوي المتوسط: 103 آلاف و260 دولارا.

النمو المتوقع للوظائف (2022-2032): 20%.

الحد الأدنى من التعليم المطلوب: دكتور في الطب البيطري.

8- أطباء العيون/البصريات (Optometrists)

يقوم أطباء العيون بتشخيص وعلاج الحالات الطبية للعين، ويشمل عملهم إجراء اختبارات الرؤية وفحص المرضى وتحديد مشاكل العين والرؤية ووصف الأدوية والعلاجات المناسبة والنظارات والعدسات اللاصقة لكل حالة طبية.

متوسط الراتب السنوي: 125 ألفا و590 دولارا.

النمو المتوقع للوظائف (2022-2032): 9%.

الحد الأدنى من التعليم المطلوب: دكتور في طب العيون.

7- الممرضون الممارسون المسجلون المتقدمون (APRNs)

أعلى درجات التمريض، ويقدم الممرضون المسجلون الممارسون المتقدمون رعاية للمرضى، بما في ذلك تشخيص وعلاج الحالات الطبية وفحص المرضى ووصف الأدوية وطلب الاختبارات التشخيصية.

متوسط الراتب السنوي: 125 ألفا و900 دولار.

النمو المتوقع للوظائف (2022-2032): 38%.

الحد الأدنى من التعليم المطلوب: درجة الماجستير في التمريض مع خبرة طويلة.

6- مساعدو الأطباء (Physician Assistants)

يعمل المساعدون الطبيون تحت إشراف الأطباء لفحص وعلاج المرضى، ويقومون بتشخيص الحالات الطبية ووصف الأدوية ومراقبة تقدم المريض وعلاج الجروح والإصابات والحالات الطبية.

متوسط الراتب السنوي: 126 ألفا و10 دولارات.

النمو المتوقع للوظائف (2022-2032): 27%.

الحد الأدنى من التعليم المطلوب: درجة الماجستير.

5- متخصصو قياس الجرعات الطبية (Medical Dosimetrists)

يطور متخصصو قياس الجرعات الطبية خطط العلاج الإشعاعي ويحددون الجرعات المناسبة من الإشعاع لأولئك الذين يعانون من السرطان والحالات الطبية الأخرى، كما يقومون بإنشاء أجهزة تثبيت مثل القوالب لضمان عدم تحرك المرضى أثناء الإجراءات وتلقي العلاج.

متوسط الراتب السنوي: 128 ألفا و970 دولارا.

النمو المتوقع للوظائف (2022-2032): 3%.

الحد الأدنى من التعليم المطلوب: درجة البكالوريوس.

4- الصيادلة

يصرف الصيادلة الأدوية التي يصفها الأطباء، وينصحون الأطباء بشأن التفاعلات الكيميائية للأدوية والجرعات، ويقدمون المشورة للمرضى الذين لديهم أسئلة حول وصفاتهم الطبية، ويديرون التطعيمات، ويشرفون على فنيي الصيدلة ويضمنون أن الأدوية الجديدة لن تتفاعل سلبا مع حساسية المرضى أو الأدوية الأخرى.

متوسط الراتب السنوي: 132,750 دولارا.

النمو المتوقع للوظائف (2022-2032): 3%.

الحد الأدنى من التعليم المطلوب: بكالوريوس في الصيدلة.

3- أطباء أمراض القدم (Podiatrists)

يتعامل أطباء أمراض القدم مع المشكلات الطبية المتعلقة بالقدمين والكاحلين وأسفل الساقين، يقومون بتشخيص الحالات الطبية ووصف الأدوية والتقويمات وإجراء العمليات الجراحية وعلاج حالات مثل نتوءات الكعب ومشاكل القوس.

متوسط الراتب السنوي: 148 ألفا و720 دولارا.

النمو المتوقع للوظائف (2022-2032): من المتوقع أن يظل التوظيف لأطباء أمراض القدم كما هو تقريبا من عام 2022 إلى عام 2032.

الحد الأدنى من التعليم المطلوب: دكتوراه في طب أمراض القدم.

2- أطباء الأسنان

يقوم أطباء الأسنان بتشخيص وعلاج الحالات الطبية التي تتعلق بالأسنان واللثة والفم ووصف الأدوية وزراعة الأسنان وحشوها، وتجهيز المرضى لأطقم الأسنان وغيرها.

متوسط الراتب السنوي: 155 ألفا و40 دولارا.

النمو المتوقع للوظائف (2022-2032): 4%.

الحد الأدنى من التعليم المطلوب: دكتوراه في طب وجراحة الأسنان.

1- الجراحون

يعتبر الجراحون الأعلى أجرا بين الأطباء مثل جراحي الأعصاب والعظام والقلب، حيث تصل رواتب العديد من هؤلاء المختصين لأكثر من نصف مليون دولار في العام بالدول المتقدمة.

ويقوم الأطباء بتشخيص وعلاج الحالات الطبية والأمراض والإصابات كل حسب اختصاصه، كما يقومون بفحص المرضى ووصف الأدوية ومراقبة التقدم، اعتمادًا على تخصصاتهم.