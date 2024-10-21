اقتصاد|الصين

أرامكو متفائلة بنمو الطلب الصيني على النفط

Aramco's President and CEO, Amin H. Nasser, speaks during the fourth annual Future Investment Initiative in Riyadh, Saudi Arabia, January 27, 2021. REUTERS/Ahmed Yosri
أمين الناصر: الطلب على وقود الطائرات يعد من النقاط المضيئة بالنسبة للصين (رويترز)
21/10/2024-|آخر تحديث: 21/10/202406:46 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر عن تفاؤله إزاء زيادة الطلب على النفط في الصين (أكبر مستورد للنفط في العالم)، خاصة بعد أن أطلقت الحكومة الصينية حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد، الذي يُعد الأكبر في آسيا والثاني عالميا.

وأكد الناصر، خلال كلمته أمام مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة اليوم الاثنين، أن الطلب على وقود الطائرات يعد من النقاط المضيئة بالنسبة للصين.

وأشار الناصر أيضًا إلى أن أرامكو تسعى إلى زيادة قدرتها على تحويل النفط إلى كيميائيات لمستوى 4 ملايين برميل يوميًا، مع التركيز الكبير على السوق الصينية. وأضاف "الصين سوق عظيمة ونحن نستثمر مع شركائنا"، مؤكدا أن هناك عددًا من الاستثمارات الجديدة المنتظرة للشركة في الصين.

تعزيز الشراكات الصينية

ورغم توقعات بعض المحللين بأن الطلب على الوقود في الصين مثل البنزين والديزل قد يكون بلغ ذروته، أو سيصل قريبًا نظرًا للتحول السريع نحو المركبات الكهربائية، فإن أرامكو تبقى متفائلة بمستقبل الطلب على النفط.

In this photo taken Feb. 9, 2014, clouds loom over Sinopec oil refinery in Qingdao in east China's Shandong province. Growth has marched steadily downward over the past two years as Beijing clamped down on a spending boom that analysts worry has pushed debt to dangerous levels. That has meant less Chinese demand for imported goods from copper and cement to factory machinery and earth movers. (AP Photo) CHINA OUT
الصين شهدت في الشهور الأخيرة نموًا كبيرا في الطلب على المركبات التجارية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال (أسوشيتد برس)

كما شهدت الصين في الشهور الأخيرة نموًا كبيرا في الطلب على المركبات التجارية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، مما يمهد الطريق لتوسيع استخدام الوقود الأقل تلويثًا كبديل للوقود النفطي.

وأشار الناصر إلى أن الشركة تتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى أكثر من 100 مليون برميل يوميًا حتى عام 2050، حيث ستشهد الاقتصادات النامية نموًا في الطلب على النفط مع تحسن مستويات المعيشة.

وبحسب توقعات أرامكو، فإن استهلاك النفط قد يبلغ 104.5 ملايين برميل يوميًا، مما يتجاوز توقعات وكالة الطاقة الدولية التي قدرت الطلب بـ102.8 مليون برميل يوميًا.

المصدر : الألمانية

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