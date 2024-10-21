أرامكو متفائلة بنمو الطلب الصيني على النفط

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر عن تفاؤله إزاء زيادة الطلب على النفط في الصين (أكبر مستورد للنفط في العالم)، خاصة بعد أن أطلقت الحكومة الصينية حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد، الذي يُعد الأكبر في آسيا والثاني عالميا.

وأكد الناصر، خلال كلمته أمام مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة اليوم الاثنين، أن الطلب على وقود الطائرات يعد من النقاط المضيئة بالنسبة للصين.

وأشار الناصر أيضًا إلى أن أرامكو تسعى إلى زيادة قدرتها على تحويل النفط إلى كيميائيات لمستوى 4 ملايين برميل يوميًا، مع التركيز الكبير على السوق الصينية. وأضاف "الصين سوق عظيمة ونحن نستثمر مع شركائنا"، مؤكدا أن هناك عددًا من الاستثمارات الجديدة المنتظرة للشركة في الصين.

تعزيز الشراكات الصينية

ورغم توقعات بعض المحللين بأن الطلب على الوقود في الصين مثل البنزين والديزل قد يكون بلغ ذروته، أو سيصل قريبًا نظرًا للتحول السريع نحو المركبات الكهربائية، فإن أرامكو تبقى متفائلة بمستقبل الطلب على النفط.

كما شهدت الصين في الشهور الأخيرة نموًا كبيرا في الطلب على المركبات التجارية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، مما يمهد الطريق لتوسيع استخدام الوقود الأقل تلويثًا كبديل للوقود النفطي.

وأشار الناصر إلى أن الشركة تتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى أكثر من 100 مليون برميل يوميًا حتى عام 2050، حيث ستشهد الاقتصادات النامية نموًا في الطلب على النفط مع تحسن مستويات المعيشة.

وبحسب توقعات أرامكو، فإن استهلاك النفط قد يبلغ 104.5 ملايين برميل يوميًا، مما يتجاوز توقعات وكالة الطاقة الدولية التي قدرت الطلب بـ102.8 مليون برميل يوميًا.