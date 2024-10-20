تداول السعودية تحقق زيارة في أرباحها بنسبة 37%

أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة، اليوم الأحد، تحقيق 140.4 مليون ريال (37.39 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الثالث، مقارنة مع 102.3 مليون ريال (27.2 مليون دولار) للفترة نفسها قبل عام، بزيادة 37%.

وبلغت ربحية السهم 1.17 ريال (0.31 دولار) في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 0.85 ريال (0.23 دولار) في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 37.2%.

وتراجع سهم الشركة 1.05% إلى 2.6 ريال (0.69 دولار) وقت كتابة هذا التقرير.

وعزت الشركة -في بيانها على موقع البورصة السعودية- هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 359.1 مليون ريال (95.6 مليون دولار) في الربع الثالث من 2024، مقابل 297.7 مليون ريال (79.25 مليون دولار).

وأشارت إلى أن الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2024 يعود إلى ارتفاع إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 2.8%.

في المقابل، ارتفعت المصروفات التشغيلية بأكثر من 17%، ووصلت إلى 235.5 مليون ريال (62.7 مليون دولار) في الربع الثالث من 2024.

ربح 9 أشهر

وبلغ صافي الربح لفترة الأشهر التسعة الأولى 505.7 ملايين ريال (134.63 مليون دولار) مقارنة مع 298.3 مليون ريال (79.41 مليون دولار) قبل عام، بزيادة نحو 70%.

وبلغت ربحية السهم 4.21 ريال (1.12 دولار) في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة مع 2.49 ريال (0.66 دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 69.5%.