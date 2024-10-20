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تداول السعودية تحقق زيارة في أرباحها بنسبة 37%

A trader monitors screens displaying stock information at the Saudi Stock Exchange (Tadawul) in Riyadh June 15, 2015. The chief executive of Saudi Arabia's stock exchange said on Monday he expected a flurry of licenses allowing the first foreign investors to buy shares there in coming weeks. To match Interview SAUDI-STOCKEXCHANGE/ REUTERS/Faisal Al Nasser
أرباح تداول السعودية حققت 140.4 مليون ريال أرباحا صافية في الربع الثالث (رويترز)
20/10/2024

أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة، اليوم الأحد، تحقيق 140.4 مليون ريال (37.39 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الثالث، مقارنة مع 102.3 مليون ريال (27.2 مليون دولار) للفترة نفسها قبل عام، بزيادة 37%.

وبلغت ربحية السهم 1.17 ريال (0.31 دولار) في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 0.85 ريال (0.23 دولار) في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 37.2%.

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وتراجع سهم الشركة 1.05% إلى 2.6 ريال (0.69 دولار) وقت كتابة هذا التقرير.

وعزت الشركة -في بيانها على موقع البورصة السعودية- هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 359.1 مليون ريال (95.6 مليون دولار) في الربع الثالث من 2024، مقابل 297.7 مليون ريال (79.25 مليون دولار).

وأشارت إلى أن الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2024 يعود إلى ارتفاع إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 2.8%.

في المقابل، ارتفعت المصروفات التشغيلية بأكثر من 17%، ووصلت إلى 235.5 مليون ريال (62.7 مليون دولار) في الربع الثالث من 2024.

An investor monitors a screen displaying stock information on L'azurde Company for Jewellery after it was listed at the Saudi Stock Exchange (Tadawul) in Riyadh, Saudi Arabia June 29, 2016. REUTERS/Faisal Al Nasser
ربحت تداول السعودية ما يزيد على 134 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة (رويترز)

ربح 9 أشهر

وبلغ صافي الربح لفترة الأشهر التسعة الأولى 505.7 ملايين ريال (134.63 مليون دولار) مقارنة مع 298.3 مليون ريال (79.41 مليون دولار) قبل عام، بزيادة نحو 70%.

وبلغت ربحية السهم 4.21 ريال (1.12 دولار) في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة مع 2.49 ريال (0.66 دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 69.5%.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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