صواريخ إيران على إسرائيل ترفع عملات الملاذ الآمن

ارتفعت عملات الملاذ الآمن، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل، في حين صعد الدولار أيضا بعدما أظهرت بيانات عن الوظائف الأميركية متانة سوق العمل.

وأُطلقت الصواريخ ثأرا من حملة إسرائيل على حزب الله في لبنان، وقال مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، ردا على ذلك، وجه الجيش الأميركي بمساندة دفاعات إسرائيل وإسقاط صواريخ تستهدفها.

خطر التفاقم

وقال كبير محللي العملات لدى فوركس لايف بتورنتو، آدم بوتون: "تجاهلت السوق إلى حد كبير الصراع في الشرق الأوسط الشهر الماضي، لكن المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل مرشحة دائما لخطر التفاقم".

وانخفضت العملة اليابانية 0.04% مقابل الدولار إلى 143.7 ينا، وكان الدولار سجل 144.53 ينا قبل ورود أنباء إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وصعد الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.2% إلى0.847 فرنك، وحققت العملة السويسرية مكاسب بفضل أنباء الصواريخ، قبل أن تبدد مكاسبها ويجري تداولها قرب المستوى المسجل قبل الأنباء.

وارتفع مؤشر الدولار 0.45% إلى 101.20 نقطة.

وأظهرت بيانات أميركية اليوم بعض المتانة في الاقتصاد، وذلك غداة استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع البنك المركزي الأميركي الشهر المقبل.

الوظائف الأميركية

وزاد عدد الوظائف الأميركية بشكل مفاجئ في أغسطس/آب بعد شهرين متتاليين من الهبوط، لكن شغل الوظائف يتسق مع تباطؤ سوق العمل.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.57% إلى 1.1071 دولار بعد تصريحات حذرة من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد للبرلمان إن "أحدث التطورات تعزز ثقتنا بأن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب"، وأضافت أن هذا ينبغي أن ينعكس في قرار السياسة النقدية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبالنسبة للعملات المشفرة، هبطت بتكوين 2.89% إلى 61943 دولارا.