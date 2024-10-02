الشيكل الإسرائيلي يتراجع أمام ضربات إيران

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، في منتصف جلسة اليوم الأربعاء، إلى قاع 8 أسابيع أمام الدولار الأميركي، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة عسكريون إيران بالرد على الصواريخ، التي أطلقتها ضد أهداف حيوية إسرائيلية مساء الثلاثاء.

وبحلول الساعة (11:20 ت.غ) صعد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 3.8 شواكل، مقارنة بـ3.69 شواكل في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء، بحسب بيانات بنك إسرائيل.

وأسعار الصرف المسجلة، اليوم، تعتبر الأدنى للشيكل أمام الدولار منذ 7 أغسطس/آب الماضي، بحسب بيانات بنك إسرائيل.

وأمس الثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب)، ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، في حين دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.

وقال نتنياهو، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، مساء أمس، إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة (بهجومها على إسرائيل)، وسوف تدفع ثمنه".