الاقتصاد الأميركي يتجاوز التوقعات بإضافة 143 ألف وظيفة في سبتمبر

زادت الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول، وهو ما يمثل دليلا آخر على أن ظروف سوق العمل لم تتدهور.

وأظهر تقرير التوظيف اليوم الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 143 ألف وظيفة الشهر الماضي، ارتفاعا من 103 آلاف وظيفة في أغسطس/آب.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص بنحو 120 ألف وظيفة بعد زيادة بلغت 99 ألف وظيفة في أغسطس/آب.

وأظهرت بيانات حكومية أمس الثلاثاء أن ظروف السوق جيدة إذ بلغ عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل عن العمل 1.13 وظيفة في أغسطس/آب مقارنة مع 1.08 في يوليو/تموز.

وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.75% و5%، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، في إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن متانة سوق العمل.

ومن المتوقع أن يخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن الوظائف في القطاع الخاص زادت على الأرجح 125 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول بعد ارتفاعها بواقع 118 ألف وظيفة في أغسطس/آب.