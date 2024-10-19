الذهب فوق 2700 دولار مع تصاعد حرب غزة وغموض الانتخابات الأميركية

تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى على الإطلاق، ليواصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تيسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية والصراعات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 1% إلى 2720.05 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما وصلت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 2730 دولارا عند التسوية.

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وقال ألكسندر زومبفي -وهو أحد المتداولين في المعادن الثمينة بشركة هيراوس ميتالز الألمانية- "مع تفاقم الصراع -خاصة بعد إعلان حزب الله اللبناني تصعيد الحرب مع إسرائيل- يتجه المستثمرون إلى الذهب، وهو أحد الأصول الآمنة التقليدية".

وأدى تصاعد التوتر في غزة ولبنان بعد الإعلان عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار إلى لجوء المستثمرين للأصول الآمنة مثل الذهب، لتجنب المخاطرة وبسبب المخاوف من عدم استقرار السوق العالمية.

وقال زومبفي "ومما يعزز صعود الأسعار المخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية، والتوقعات بسياسات نقدية أكثر تيسيرا".

وتجاوز الذهب مستواه القياسي مرات عدة خلال العام الجاري بسبب التوتر الجيوسياسي والتوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستواصل التيسير النقدي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية العام في أفضل نمو سنوي منذ 1979، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقالت مصادر لرويترز إن من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا في ديسمبر/كانون الأول المقبل ما لم تدفعه البيانات الاقتصادية إلى عدم فعل ذلك.

ويرى المستثمرون فرصة عالية جدا لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 6% إلى 33.58 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 2.4% إلى 1016.25 دولارا، وصعد البلاديوم نحو 4% إلى 1083.25 دولارا.