الدولار يقفز لأعلى مستوى في 11 أسبوعًا مع ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية

شهد الدولار الأميركي ارتفاعًا ملحوظًا أمس الخميس، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في 11 أسبوعًا بعد أن أظهرت بيانات جديدة ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.4% خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

جاء هذا الارتفاع أكثر قليلاً من المتوقع، حيث توقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "رويترز" آراءهم أن تكون الزيادة بنسبة 0.3%.

ويعكس هذا الارتفاع -وفق رويترز- الثقة في قوة الاقتصاد الأميركي، خاصة بعد أن أظهرت مبيعات التجزئة في أغسطس/آب زيادة طفيفة بنسبة 0.1%.

تحركات ملحوظة بالعملات العالمية

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.16% ليصل إلى 103.70 في أحدث التعاملات، بعد أن لامس مستوى 103.87 في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من أغسطس/آب الماضي.

على الجانب الآخر، انخفض اليورو بنسبة 0.25% ليصل إلى 1.0834 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب. كما شهد الين الياباني تراجعًا بنسبة 0.07% ليصل إلى 149.76 للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب.

وفي سياق آخر، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.36% ليصل إلى 0.669 دولار أميركي بعد أن تجاوزت بيانات التوظيف في البلاد التوقعات للشهر السادس على التوالي.