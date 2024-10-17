ستاندرد آند بورز يفتح على ارتفاع قياسي مدفوعا ببيانات إيجابية

قفزت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في وول ستريت اليوم الخميس إذ صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى غير مسبوق بفضل توقعات متفائلة من شركة "تي إس إم سي" دعمت أسهم شركات أشباه الموصلات، في حين أشارت زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى قوة الاستهلاك في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 165.37 نقطة أو 0.38% إلى 43243.07 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 33.1 نقطة أو 0.57% إلى 5875.62 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 170.1 نقطة أو 0.93% إلى 18537.212 نقطة.

ويشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أداء إيجابيا، يعكس استمرار التفاؤل في السوق الأميركية، مدعوما بقوة القطاع التكنولوجي وأرباح الشركات الكبيرة مثل آبل ومايكروسوفت.

المؤشر حقق ارتفاعا بنحو 24% منذ بداية العام، وهو أداء قوي يعكس ثقة المستثمرين رغم التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التقلبات الناجمة عن التضخم والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي. التوقعات تشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الصعودي حتى نهاية العام، مع توقعات بأن يصل المؤشر إلى 6040 نقطة، وهو في حال تحقق يكون ارتفاعا بنسبة 31% على أساس سنوي.

مبيعات التجزئة

وأشارت البيانات الأميركية إلى أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، وهو ما يدعم الآراء القائلة إن الاقتصاد حافظ على وتيرة قوية للنمو في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.4% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1% في أغسطس/ آب.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة، التي تتألف في معظمها من السلع وليست معدلة في ضوء التضخم، بنسبة 0.3%.

وتراوحت التقديرات بين عدم حدوث تغيير وزيادة بنسبة 0.8%.

ومن المرجح ألا تؤدي علامات متانة الاقتصاد إلى تثبيط عزيمة مجلس الاحتياطي الفدرالي نحو خفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، ولكنها ستعزز التوقعات بخفض أصغر بنحو 25 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض.