الرهان على فوز ترامب بالانتخابات الأميركية يرفع البيتكوين

ارتفعت عملة البيتكوين المشفرة ارتفاعا لفت إلى أن بعض المستثمرين يرون أن الأسواق تتوقع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب المؤيد للعملات المشفرة في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق بلومبيرغ.

وارتفعت الأصول الرقمية بنحو 13% في الأيام السبعة الماضية، متقدمة بشكل كبير على مؤشر الأسهم العالمي والذهب، واستشهد الملياردير ستان دراكنميلر بالعملات المشفرة كأحد المؤشرات على أن الأسواق تتوقع فوز ترامب.

عاصمة العملات المشفرة

وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم بينما يتنافس على الأصوات في سباق متقارب ضد منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأدى تبنيه للقطاع إلى تصنيف البيتكوين على أنها "تداول ترامب"، وهي واحدة من سلسلة رهانات تعتمد على عودته إلى البيت الأبيض.

وجاء تقدم البيتكوين جنبًا إلى جنب مع التحولات في أسواق الرهانات والمنصات المثيرة للجدل ذات القيمة المعلوماتية محل الخلافات حيث يراهن الناس على نتائج الانتخابات، وارتفعت احتمالات فوز ترامب على منصة بولي ماركت إلى 60%، بينما انخفضت احتمالات فوز هاريس إلى 40%.

تدفقات الصناديق

ونقلت بلومبيرغ عن أريسا تويوساكي، المؤسسة المشاركة لشركة سيغا، وهي شركة تقدم خدمات مشتقات العملات المشفرة، قولها إن "الإثارة في أسواق التنبؤ تؤدي إلى مستويات عالية من التقلبات الضمنية وارتفاع أسعار البيتكوين الفورية. كذلك تعمل التدفقات الكبيرة الأخيرة إلى صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة على تغذية الارتفاع".

وتجاوزت التدفقات الصافية إلى مجموعة من 12 صندوقًا متداولًا في البورصة في الولايات المتحدة 1.6 مليار دولار منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول، وارتفعت البيتكوين 0.13% في آخر 24 ساعة إلى 67340 دولارا، وقت إعداد هذا التقرير.

موقف هاريس

تعهدت هاريس بدعم إطار تنظيمي للأصول الرقمية بالإضافة إلى نمو الصناعة في ظل الضمانات المناسبة، وأثار موقفها نوبة من التفاؤل بين تجار العملات المشفرة إذ يتناقض مع الحملة على الأصول المشفرة في ظل إدارة بايدن.

وقالت ميلتم ديميرورز، الشريكة العامة لشركة كريسابل كابيتال، إن ظهور العملات المشفرة كقضية انتخابية يزيد الاهتمام بالبيتكوين وفئة الأصول المشفرة الأوسع، ويتم ترجمة هذا إلى تدفقات.

ويعدّ تبنّي ترامب للقطاع تحولًا جذريا، إذ وصفه من قبل خلال رئاسته بأنه عملية احتيال، وأصبحت شركات الأصول الرقمية لاعبًا مؤثرًا في الانتخابات من خلال التبرعات الكبيرة للجان العمل السياسي سعيا إلى قواعد أكثر ودية.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن تدعو إلى تنظيم صارم لسوق العملات الرقمية، مع توجيهات من الوكالات الفدرالية لضمان أن الأسواق آمنة وشفافة.

وتسعى الحكومة الأميركية لوضع قواعد صارمة لتنظيم العملات الرقمية، إذ يرى كثير من المسؤولين أن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى قد تشكل تهديدا للاستقرار المالي إذا لم تنظم التنظيم الصحيح. فعلى سبيل المثال، أشارت وزيرة الخزانة جانيت يلين في وقت سابق إلى مخاوف بشأن استخدام العملات الرقمية في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومع ذلك، فإن بعض الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، تشدد على ضرورة تصنيف بعض العملات المشفرة على أنها أوراق مالية، وذلك يفتح الباب لمزيد من الرقابة الصارمة.