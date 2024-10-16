انطلاقة متعثرة لمنصة ترامب للعملات المشفّرة

شهدت منصة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للعملات المشفّرة انطلاقة متعثرة، فلم يشتر إلا القليل من المستثمرين وحدات عملته الرقمية التي أتيحت للبيع.

وأعلن المرشّح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة -منتصف سبتمبر/أيلول الماضي- أنه سيطلق مع أبنائه ورجال أعمال منصة "وولرد ليبرتي فايننشال" (World Liberty Financial).

وطرحت الشركة أمس 20 مليار وحدة من العملة الرقمية بسعر 1.5 سنت لكل منها، يبلغ مجموع قيمتها 300 مليون دولار، لكن لم يبع غير 3% منها بحلول مساء الثلاثاء.

ويمكن استخدام الوحدات كعملات مشفرة كما أنها تسمح للمشترين بالتصويت على إدارة المنصة.

وأرجع مراقبون المبيعات المنخفضة إلى مشاكل تقنية نظرًا إلى أن الموقع الإلكتروني للشركة واجه أعطالا في وقت سابق اليوم.

وستسمح منصة "وورلد ليبرتي فايننشال" للمستخدمين بإقراض أو اقتراض عملات رقمية من بعضهم البعض، وهي خدمة توفرها كثير من المنصات وأشهرها "آف" (Aave).

وأشار ترامب -خلال فترة رئاسته- إلى العملات المشفّرة على أنها احتيال، لكنه بدّل موقفه مقدّما نفسه على أنه سيكون "رئيسا مؤيدا للبيتكوين" إذا انتُخب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.