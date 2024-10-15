وكالة الطاقة تخفض توقعها لنمو الطلب على النفط

خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام الجاري، مرجعة ذلك إلى ضعف مستوى الطلب في الصين. وذكرت أن السوق ستشهد فائضا كبيرا عام 2025 إذا لم يحدث أي اضطراب كبير للإمدادات.

وتوقعت الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرا- أن ينمو الطلب الصيني بنحو 150 ألف برميل يوميا فقط عام 2024، بعد أن انخفض الاستهلاك بنحو 500 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهو انخفاض للشهر الرابع على التوالي.

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وأضافت الطاقة الدولية في تقريرها الشهري "يستمر الطلب الصيني على النفط في الانخفاض عن التوقعات وهو العامل الرئيسي الذي يعوق النمو الإجمالي".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5% أو 3.93 دولارات إلى 73.52 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 5.2% أو 3.86 دولارات إلى 70.01 دولارا للبرميل وقت كتابة التقرير.

إنتاج روسيا

في سياق ذي صلة، أظهر تقرير آخر -نشرته الطاقة الدولية اليوم- أن روسيا لديها مرافق تمكنها من زيادة إنتاجها من النفط الخام بحوالي 700 ألف برميل يوميا.

ولدى أكبر الدول المنتجة بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفائها قدرة إنتاجية فائضة نتيجة لقراراتها بخفض الإمدادات إلى السوق العالمية.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة إلى أن روسيا لديها طاقة مستدامة، أو مستويات قدرة يمكن الوصول إليها في غضون 90 يوما واستدامتها لفترة طويلة، تصل إلى 9.8 ملايين برميل من النفط يوميا، لا تشمل مكثفات الغاز.

ويمكن أن تؤثر مستويات القدرة الفائضة، أو تقييم السوق لمستوى القدرة الاحتياطية المتاحة، على أسعار النفط العالمية. وقد أشار بعض المحللين إلى أن القدرة الإنتاجية الفائضة الوفيرة تعمل كمثبط للأسعار.

وقالت الوكالة أيضا إن إمدادات روسيا من النفط الخام بلغت 9.11 ملايين برميل يوميا في كل من أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول مقارنة بحصتها وفق اتفاقات إنتاج أوبك بلس البالغة 8.98 ملايين برميل يوميا.

وقالت أوبك أمس إن روسيا خفضت إنتاج النفط الخام في سبتمبر/أيلول بمقدار 28 ألف برميل يوميا إلى نحو 9 ملايين.