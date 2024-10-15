سهم إنفيديا عند أعلى مستوى على الإطلاق

أغلق سهم إنفيديا عند أعلى مستوياته على الإطلاق -أمس الاثنين- لتقترب الشركة ذات الثقل والمتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي من إزاحة آبل عن موقعها كأكبر شركة في العالم قياسا بالقيمة السوقية.

ووسط رهانات المستثمرين على الطلب القوي على معالجات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها الشركة حاليا والجيل المقبل منها، ارتفع سهم إنفيديا 2.4% أمس الاثنين ليغلق عند مستوى 138.07 دولارا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصبحت إنفيديا لفترة وجيزة الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم قبل أن تتجاوزها مايكروسوفت. وظلت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الثلاث العملاقة متقاربة لعدة أشهر.

ورفعت المكاسب الأحدث القيمة السوقية لشركة إنفيديا إلى 3.39 تريليونات دولار، أي أقل بقليل من قيمة آبل البالغة 3.52 تريليونات دولار وأعلى من قيمة مايكروسوفت البالغة 3.12 تريليونات دولار.

وصعود إنفيديا، يعد تذكيرا بأن الذكاء الاصطناعي هو محور التركيز الأول للعديد من المستثمرين، ويُنظر إلى إنفيديا على أنها أكبر وأقدم مستفيد من التكنولوجيا، لأنها تهيمن على السوق بشرائحها المرغوبة للغاية والتي تساعد مراكز البيانات على تشغيل مهام الحوسبة المعقدة التي تتطلبها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما يُنظر إلى مايكروسوفت على أنها من أوائل الفائزين بالذكاء الاصطناعي، نظرا لاستثماراتها وشراكتها مع أوبن إيه آي، التي أنشأت تطبيق شات جي بي تي.

وارتفع سهم شركة آبل في الأسابيع الأخيرة خاصة بعدما كشفت الشركة المصنعة لآيفون عن خطتها لاستخدام التكنولوجيا، مما جلب رضا المستثمرين بعد طول انتظار.

وكتب المحلل في "ويدبوش سيكيوريتيز" الاستثمارية دانييل آيفز في مذكرة "نعتقد أن السباق للوصول إلى قيمة سوقية 4 تريليونات دولار في مجال التكنولوجيا خلال العام المقبل سيكون بين إنفيديا وآبل ومايكروسوفت".