قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إن فوز دونالد ترامب بفترة رئاسة ثانية قد يؤدي إلى انخفاض كبير في نمو اقتصادات عدد من الدول الآسيوية، مع تأثر الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام بشكل خاص.

ووفقا لأسوأ السيناريوهات التي وضعتها الوكالة، قد يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان الثلاثة في عام 2028 أقل بنسبة 1% أو أكثر من التوقعات الحالية للوكالة إذا زادت الحمائية التجارية الأميركية بشكل حاد.

وطرح الرئيس السابق، ضمن برنامجه الانتخابي في السباق للبيت الأبيض، خططا لفرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات تقريبا بالإضافة إلى رسوم جمركية 60% أو أكثر على السلع من الصين.

وقالت فيتش إن زيادة التوتر التجاري قد يكون له تأثيرات كبيرة على البلدان والشركات التي تصدر السلع إلى الولايات المتحدة، وقالت إن الهند لن تتأثر نسبيا لأنها أقل توجها نحو التصدير.

رسوم 500% على المكسيك

في سياق متصل، ألمح ترامب إلى احتمال فرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على الأقل على المركبات المستوردة من المكسيك، قائلا إن هذه الخطوة تهدف إلى منع بيع السيارات من مكسيكو سيتي لواشنطن.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز بُثت أمس "ما سأفعله هو أنني (سأفرض رسوما جمركية) 200% أو 500%، لا يهمني. سأضع رقما يستحيل معه بيع سيارة واحدة.. لا أريدهم أن يلحقوا الأذى بشركات السيارات لدينا".

كان ترامب -الذي سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطية كاملا هاريس في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل- قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية 100% على السيارات والشاحنات المستوردة حال انتخابه رئيسا بهدف مساعدة صناعة السيارات المحلية.

ورفع ترامب هذه النسبة إلى 200% خلال حديثه في تجمع انتخابي قبل أيام في جونو بولاية ويسكونسن.

وذكر خلال مقابلته مع فوكس نيوز "عندما أستخدم الرقم 200 فإنني أقصده… لا أريد سياراتهم. لن يتمكنوا من بيع السيارات. لن أسمح لهم ببناء مصنع على الجانب الآخر من الحدود وبيع ملايين السيارات في الولايات المتحدة وتدمير ديترويت أكثر".

وقالت شركات مصنعة للسيارات في 2019 إن فرض رسوم جمركية بنحو 25% على السيارات القادمة من المكسيك ومكوناتها قد يكون له تأثير شديد على الصناعة ويرفع تكاليف المركبات.