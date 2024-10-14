سهم شركة ترامب الإعلامية يواصل مسيرة صعود قوية

قفز سهم شركة "ترامب ميديا" المملوكة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 17% اليوم الاثنين، ليواصل مكاسبه بعد زيادة فرص فوز ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.

وتسارعت المكاسب المحققة اليوم الاثنين لسهم مجموعة "ترامب ميديا آند تكنولوجي"، التي تبلغ حصة ترامب فيها 57%، بعد تقارير تفيد بأن نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس وافقت على إجراء مقابلة مع قناة "فوكس نيوز".

وارتفعت احتمالات فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على مواقع المراهنات خلال الأيام القليلة الماضية.

وقفز سهم "ترامب ميديا" 53% الأسبوع الماضي ليعوض الكثير من خسائره في الأشهر الماضية.