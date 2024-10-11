مناقشة الشؤون المالية مع مسني العائلة.. 6 أمور يجب التطرق لها

في مقال نشرته مجلة فوربس، ركزت سيلي جونز على أهمية مناقشة القضايا المالية مع أفراد العائلة الأكبر سنا، رغم صعوبة الحديث عن الأمور المالية والصحية وحتى الموت. ولكن هذه المناقشات ضرورية لتعزيز الثقة وضمان رفاهية جميع الأجيال داخل العائلة.

الدخل والنفقات

من المهم جدا فهم الدخل والنفقات الشهرية لأفراد العائلة الأكبر سنا، خاصة إذا كانوا قد يحتاجون لدعم مالي في المستقبل. هذا يشمل المصاريف الأساسية، والاحتياطات المالية للطوارئ، وكذلك مصادر الدخل مثل الضمان الاجتماعي أو المعاشات. كما يجب التعرف على مقدار الأموال الموجودة في حسابات التقاعد الخاصة بهم وخطط الاستثمار الخاصة بهم إن وجدت.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 5 خطوات للتعافي المالي عندما تكون مفلسا وعاطلا عن العمل list 2 of 2 كيف تتعامل مع إقراض المال للأحبة؟ end of list

إدارة الديون

من الضروري معرفة ما إذا كان لدى أفراد العائلة ديون، سواء كانت رهونا عقارية، أو ديون بطاقات الائتمان، أو قروض شخصية. إذا كانت لديهم ديون كبيرة، قد يكون من المفيد مناقشة طرق لتوحيد الديون أو العمل مع مستشارين ماليين متخصصين.

الاستثمارات

أحد الأخطاء الشائعة بين كبار السن هو عدم الاستثمار بشكل يتناسب مع تحمل المخاطر وأهدافهم المالية. في بعض الأحيان، يحتفظ المستثمرون الأكبر سنا بالكثير من الأموال النقدية، مما يفقدهم القوة الشرائية بسبب التضخم.

ومن الضروري مناقشة توزيع الأصول وتحمل المخاطر للتأكد من أن محفظتهم الاستثمارية تتماشى مع احتياجاتهم.

العطاء الخيري

إذا كان فرد العائلة يميل إلى العطاء الخيري ولديه القدرة على تغطية نفقاته، يمكن أن يساعد إدخال العطاء الخيري في خطتهم المستقبلية. مناقشة القضايا الخيرية التي يهتم بها يمكن أن يخفف من وطأة المناقشة ويقرب بين أفراد العائلة.

التأمين

مع تقدم السن، تزداد الحاجة للتأمين الصحي، بما في ذلك التغطية الطويلة الأمد التي لا تغطيها التأمينات العامة عادة. كما أنه من المفيد معرفة ما إذا كان لديهم تأمين على الحياة لتغطية نفقات ما بعد الوفاة مثل الديون وتكاليف الدفن.

تخطيط الإرث

أخيرا، من المهم التأكد من أن أفراد العائلة لديهم خطط إرث موثقة، مثل الوصايا، لتجنب النزاعات المستقبلية. كما أن وجود توجيهات صحية واضحة يمكن أن يساعد في حالات الطوارئ الطبية.

في النهاية، تشير الكاتبة إلى أن هذه المناقشات تساعد على توفير راحة البال والتأكد من أن الجميع على دراية بخطط إدارة الشؤون المالية داخل العائلة.