تراجع الإنتاج الصناعي في الهند لأول مرة منذ عامين

شهدت الهند تراجعًا في إنتاجها الصناعي للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في أغسطس/آب الماضي، مما يشير إلى تباطؤ النمو في الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، وفق تقرير أصدرته وكالة بلومبيرغ.

وأفادت وزارة الإحصاءات الهندية بأن مؤشر الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق، بعد أن سجل نموا بنسبة 4.7% في يوليو/تموز الماضي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 1%.

مؤشرات على تباطؤ النمو

وتتماشى هذه الأرقام مع مؤشرات أخرى تُظهر أن النمو السريع في الهند بدأ يتباطأ. بينما أظهرت استطلاعات مديري المشتريات في سبتمبر/أيلول تباطؤا في قطاعي الخدمات والتصنيع، بينما انخفض مؤشر إنتاج الصناعات الأساسية الثماني مثل الصلب والفحم والأسمنت بنسبة 1.8% مقارنة بالعام السابق.

توقعات مختلطة للنمو

وبعد أن شهد الاقتصاد الهندي نموا بأكثر من 8% خلال السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2024، بدأ الاقتصاديون في تعديل توقعاتهم بشكل متزايد بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة الحالية.

وتشير تقديرات الاقتصاديين -الذين استطلعت بلومبيرغ آراؤهم- إلى نمو بنسبة 6.9%، في حين توقعت بعض البنوك، مثل غولدمان ساكس، انخفاضا بالنمو ليصل إلى 6.5%.

ومع ذلك، ما زال البنك الاحتياطي الهندي أكثر تفاؤلا، حيث حافظ على توقعاته بنمو نسبته 7.2% في وقت سابق هذا الأسبوع.