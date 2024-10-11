الخطوط الكويتية تحقق زيادة في عائداتها بنسبة 16%

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أن عائداتها السنوية نمت بنسبة 16% العام الماضي، مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 335 مليون دينار (1.095 مليار دولار).

ونقلت الشركة في بيان عن رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سالم الفقعان قوله -أمام الجمعية العمومية للكويتية- إن عدد الركاب بلغ 4.55 ملايين راكب عام 2023 بنمو 29% على أساس سنوي.

كما بلغ عدد الرحلات 32 ألفا و839 رحلة عام 2023 بارتفاع 26% على أساس سنوي.

وكانت "الكويتية" تكبدت صافي خسارة بلغ 55 مليون دينار عام 2022، لكنها أعلنت أنها تستهدف تحقيق أول أرباحها عام 2025.

وتضررت شركات الطيران بالمنطقة، مثل نظيراتها العالمية، بشدة بسبب جائحة كورونا، لكن الكثير من شركات الطيران الخليجية شهدت زيادة سريعة في الطلب وأصبحت أطرافا رئيسية باتجاه تنويع الاقتصاد في قطاعات مثل السياحة.

وتعتزم الخطوط الكويتية زيادة عدد الركاب إلى 5.5 ملايين بحلول 2025.

وقال الفقعان اليوم "الخطوط الجوية الكويتية تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطتها الإستراتيجية للفترة المقبلة".

وأوضح أن "الكويتية" حصلت إيرادات من الحكومة قدرها 78.5 مليون دينار العام الماضي، كما استلمت آخر طائرتين من نوع "إيرباص إيه 320 " الجديدة ليصبح ما تمتلكه الشركة من هذا النوع 9 طائرات.