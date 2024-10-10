ليبيا تقترب من المعدلات الطبيعية لإنتاج النفط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس إنها تقترب من استعادة مستويات الإنتاج لما كانت عليه قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي، إذ وصل إلى حوالي مليون و220 ألف برميل يوميا اليوم.

وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، الأسبوع الماضي إعادة فتح كل حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل نزاع يتعلق بمحافظ مصرف ليبيا المركزي.

وذكرت المؤسسة أن مستويات إنتاج النفط والمكثفات ارتفعت إلى مليون و217 ألف برميل يوميا اليوم الخميس من مليون و158 ألف برميل يوميا أمس الأربعاء.

وتقول المؤسسة إن ليبيا كانت تنتج نحو مليون و300 ألف برميل من الخام يوميا قبل توقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل والسدرة في أواخر أغسطس/ آب وأوائل سبتمبر/ أيلول.

يأتي استئناف الإنتاج الليبي في وقت تعاني فيه سوق الخام من مخاوف تأزم الأوضاع في الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية على كل من قطاع غزة ولبنان، وكان تفاقم الأزمة قد صعد بأسعار الخام لمستويات مرتفعة الأسبوع الماضي.

وتأتي عودة إنتاج النفط الليبي إلى قرب مستوياته السابقة ليزيد المعروض مما يخفف من ارتفاع أسعار الخام. وكان صعد بأسعار الخام كذلك إعصار ميلتون الذي اجتاح ولاية فلوريدا الأميركية.

وفي وقت سابق من تعاملات الخميس وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 دولار أو 1.6% إلى 77.78 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 دولار أو 1.6% إلى 74.40 دولارا للبرميل.

وتتعرض الولايات المتحدة، أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم، لإعصار ميلتون الذي اجتاح ولاية فلوريدا حيث نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار الخام.