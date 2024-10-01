تعرّف على شركات طيران أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل ودول بالمنطقة

واصلت شركات طيران من حول العالم تعليق رحلاتها إلى إسرائيل والمنطقة مع استمرار تصاعد المواجهة والقصف المتبادل بين تل أبيب وحزب الله في لبنان، والذي يأتي على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ عام.

وفيما يلي لائحة بشركات الطيران التي ألغت أو أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

1- خطوط إيجة الجوية اليونانية

ألغت شركة الطيران اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ومن وإلى تل أبيب حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

2- الخطوط الجزائرية

علّقت الشركة رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر.

3- إير بالتيك (طيران البلطيق)

ألغت شركة إير بالتيك في لاتفيا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

4- إير أوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

5- مجموعة إير فرانس-كيه إل إم

علّقت إير فرانس في 30 سبتمبر/أيلول رحلاتها من باريس إلى تل أبيب ومن باريس إلى بيروت حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول.

وألغت كيه إل إم جميع الرحلات من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس/آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

6- إير إنديا

علّقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

7- الخطوط البلغارية (بلغاريا إير)

ألغت شركة الطيران البلغارية رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

8- كاثي باسيفيك

ألغت الشركة، التي مقرها هونغ كونغ، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس/آذار 2025.

9- دلتا إيرلاينز

أوقفت شركة الطيران الأميركية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.

10- إيزي جت

قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة إنها أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها في أبريل/نيسان الماضي، وستستأنفها في 30 مارس/آذار 2025.

11- طيران الإمارات

ألغت الشركة المملوكة للإمارات الرحلات بين دبي وبيروت حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول.

12- فلاي دبي

ألغت شركة الطيران الإماراتية في 30 سبتمبر/أيلول رحلاتها من دبي إلى بيروت حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

13- الخطوط الجوية الدولية (آي إيه جي)

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي إيه جي)، في تعليق عبر البريد الإلكتروني، أنها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وألغت شركة فيولينغ الإسبانية للطيران منخفض التكلفة المملوكة لآي إيه جي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير/كانون الثاني 2025، مع إلغاء الرحلات الجوية إلى عمّان حتى إشعار آخر.

14- إيران إير

أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية لوسائل إعلام محلية، من بينها وكالة تسنيم شبه الرسمية يوم 28 سبتمبر/أيلول عن إلغاء جميع الرحلات إلى بيروت حتى إشعار آخر.

15- الخطوط الجوية العراقية

أعلنت وزارة النقل العراقية يوم 27 سبتمبر/أيلول أن الخطوط الجوية العراقية الناقل الوطني للبلاد علّقت رحلاتها من وإلى بيروت حتى إشعار آخر.

16- إيتا

مددت الخطوط الجوية الإيطالية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

17- لوت

قالت شركة الطيران البولندية في تعليق مرسل عبر البريد الإلكتروني في 20 سبتمبر/أيلول إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر.

18- مجموعة لوفتهانزا

قالت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية إنها علّقت جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب وطهران حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد هذه الفترة سيستمر تعليق الرحلات إلى طهران حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى تعليق الرحلات إلى بيروت حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلّقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر/كانون الأول.

19- بجاسوس

أفاد مسؤول العلاقات العامة بشركة الطيران التركية بإلغاء الرحلات إلى بيروت حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

20- رايان إير

ألغت أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي بسبب "قيود تشغيلية".

21- الخطوط الجوية القطرية

علّقت شركة الطيران القطرية مؤقتا رحلاتها من وإلى بيروت حتى إشعار آخر.

22- زوند إير

ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين برلين وبيروت وبين بريمن وبيروت حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

23- يونايتد إيرلاينز

علقت الشركة، ومقرها شيكاغو، رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور لأسباب أمنية.

تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني اعتبارا من 8 أغسطس/آب حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".