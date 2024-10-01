النفط يقفز 5% مدفوعا بهجوم إيران الصاروخي على إسرائيل

قفزت أسعار النفط بما يقرب من 5% بعد عشرات الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي، كما جرى اعتراض صواريخ وسماع انفجارات في سماء القدس المحتلة.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم على إسرائيل هو رد على مقتل قائد في الحرس وقادة آخرين، مهددا بشن "هجمات ساحقة" إذا ردت إسرائيل على عملية إطلاق الصواريخ.

وارتفع برميل خام برنت 4.4% إلى 74.86 دولارا، وقت كتابة هذا التقرير، في حين زاد برميل خام النفط الأميركي 4.9% إلى 71.51 دولارا.

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية مقاطع فيديو لصواريخ تحلّق فوق العاصمة طهران.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن عمليات الإقلاع والهبوط بمطار بن غوريون في تل أبيب توقفت.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريبا.

وقبل هذا التصريح، كانت أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن طغى أثر توقعات بزيادة الإمدادات ونمو الطلب العالمي الذي يشهد بعض الفتور حاليا على أثر المخاوف من تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على صادرات الخام من المنطقة.

وتجتمع لجنة وزارية تابعة لمجموعة منتجي أوبك بلس، غدا الأربعاء، لاستعراض أوضاع السوق، وليست هناك تغييرات متوقعة لسياسات الإنتاج.

ومن المقرر أن ترفع أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، الإنتاج بدءا من ديسمبر/كانون الأول 180 ألف برميل يوميا كل شهر.