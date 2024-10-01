تراجعت إيرادات قناة السويس 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وكشف تقرير المركزي المصري -الثلاثاء- أن إيرادات القناة بلغت 6.6 مليارات دولار، نزولا من 8.8 مليارات العام المالي السابق له.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة.

وقال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أول أمس إن مصر فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس أول 8 شهور من العام الجاري، بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وأضاف السيسي في حفل تخريج دفعة من أكاديمية الشرطة "قناة السويس فقدت 50-60% من إيراداتها.. أي أكثر من 6 مليارات دولار، بسبب التوترات في المنطقة خلال الشهور الثمانية الماضية".

استهدافات البحر الأحمر

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لكي "تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وفي إطار أوسع، قال المركزي المصري إن: