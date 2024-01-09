حرب الأسعار تقفز بمبيعات السيارات في الصين

ارتفعت مبيعات سيارات الركوب في الصين 8.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مدعومة بحرب أسعار بين شركات التصنيع، رغم تراجعها عن ارتفاع حاد سجلته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال اتحاد سيارات الركوب في الصين اليوم الثلاثاء إن المبيعات بلغت 2.37 مليون مركبة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وزادت مبيعات عام 2023 بأكمله 5.3% إلى 21.93 مليون سيارة.

وعلى صعيد أسواق العالم نقلت مواقع آسيوية عن الجمعية الصينية لصناعة السيارات "سي إيه إيه إم" قولها إن الصين صدّرت 4.41 ملايين سيارة ما بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، بارتفاع ضخم عن العام الماضي.

وفي وقت سابق قال وانغ شيا، رئيس مجلس قطاع السيارات الفرعي التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إن الصين ستصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم خلال العام الجاري.

وقال وانغ "عام 2001، كانت قيمة الصادرات لسلسلة صناعة السيارات الصينية 1.56 مليار دولار فقط، بحصة عالمية بلغت 0.65% فقط. وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، اقترب هذا الرقم من 122 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.5% من الإجمالي العالمي".

وتهدف الصين إلى بيع نحو 20% من السيارات الكهربائية أو الهجينة في العالم عام 2025، وتتطلع إلى حضور قوي في أوروبا لتزاحم الشركات الأوروبية الكبرى.