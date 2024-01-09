السعودية تطرح سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية -في بيان اليوم الثلاثاء- إتمام الطرح الأول في عام 2024 لسندات دولية بالدولار، بقيمة 12 مليار دولار مقسم على 3 شرائح.

وبلغت الشريحة الأولى 3.25 مليارات دولار لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030.

وبلغت الشريحة الثانية 4 مليارات دولار لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في 2034. وبلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليارات دولار لسندات مدتها 30 سنة تستحق في 2054.

وذكر المركز في بيان، أنه أنهى استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2024 للسندات، ضمن برنامج سندات حكومة السعودية الدولي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 30 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفين ونصف ضعف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (ما يعادل 45 مليار ريال).

وقال المركز إن إصدار السندات يأتي ضمن إستراتيجيته لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية.

وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة السعودية نهاية سبتمبر/أيلول 2023، نحو 994.3 مليار ريال (265.1 مليار دولار).

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي عين صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنوكا لترتيب عملية بيع سندات، وذلك بهدف إصدار سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار، وعين بنوك سيتي و"إتش إس بي" و"جي بي مورغان" وستاندرد تشارترد.

وصندوق الاستثمارات العامة -البالغ حجمه 778 مليار دولار- هو الأداة المختارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقيادة جدول أعمال اقتصادي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.