يزداد الحضور الخليجي في الاقتصاد الصيني في حين يتراجع الحضور الأميركي، لكن الارتباط بالولايات المتحدة مسألة أساسية لكل من بكين والعواصم العربية والخليجية، وفق صحيفة إيكونومست البريطانية.

يأتي هذا في وقت اجتمع فيه اقتصاديون ورجال أعمال عرب وصينيون علنًا -على خلاف العادة- في بهو بورصة هونغ كونغ خلال قمة "إف آي آي بريوريتي"، وكان الاجتماع الأول من نوعه في شرق آسيا، وعلى ما بدا لصحيفة إيكونومست البريطانية، فإنه لن يكون الأخير.

وقالت الصحيفة إن صناديق الاستثمار الخليجية أعلنت استعدادها في مناسبات عديدة لاستثمار المزيد من رأس المال في الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وبحسب تعليق للصحيفة، فإن هذه الصناديق ترى أن بإمكانها القيام بذلك من دون إثارة غضب الغرب الذي يشعر بالقلق تجاه الصين بشكل متزايد.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات الاستثمار الصينية والشركات التي تدعمها تحتاج إلى أصدقاء حاليًا، فمع تدهور الوضع الجيوسياسي الصيني الأميركي، هوت الاستثمارات من الولايات المتحدة في ثاني أكبر اقتصادات العالم، فقد حصلت شركات التكنولوجيا الصينية على استثمارات أميركية بقيمة 1.2 مليار دولار في 2022، من 14 مليار دولار في 2018.

وتراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ التي قامت بها الشركات الأميركية في الصين إلى ما دون 9 مليارات دولار في عام 2023 مقابل 20 مليار دولار في 2018، لكن في المقابل تضخمت قيمة الصفقات التي أبرمتها الكيانات الخليجية من قيمة لا تذكر في 2019 إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار في عام 2023، وفق ما نقلت الصحيفة عن بيانات من شركة "إل إس جي إي" للمعلومات المالية.

ولا تفصح شركات رأس المال الاستثماري الصينية عن شركائها المحدودين، لكنها تؤكد في الأحاديث الخاصة أن اهتمام شركات الشرق الأوسط قد زاد بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تظل شريكا حيويا أساسيا بالنسبة لدول الخليج.

لكن في المقابل، رأت الصحيفة البريطانية أن العلاقات الصينية العربية الناشئة لن تحل محل العلاقة الصينية الأميركية الآخذة في التراجع، وقالت إن عواصم هذه الدول لن تستطيع أن تضاهي عمق خبرة وادي السيليكون (في كاليفورنيا) وأسواق رأس المال في نيويورك.

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