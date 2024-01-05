اقتصاد

فاو: انخفاض أسعار المواد الغذائية 13.7% في 2023

A combine harvesting picks up the wheat on a field near the Krasne village, in the Chernihiv area, 120 km to the north from Kiev, on July 05, 2019. Global demand for agricultural products is projected to grow by 15 percent over the coming decade, while agricultural productivity growth is expected to increase slightly faster, causing inflation-adjusted prices of the major agricultural commodities to remain at or below their current levels, according to an annual report by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the UN's Food and Agriculture Organization (FAO). (Photo by Anatolii STEPANOV / FAO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /FAO/ANATOLII STEPANOV" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /FAO/ANATOLII STEPANOV" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /
القمح سجل تراجعا بأسعاره خلال العام الماضي (أسوشيتد)
5/1/2024-|آخر تحديث: 5/1/202404:57 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إنّ أسعار المواد الغذائية العالمية انخفضت بنسبة 13.7% في 2023 مقارنة بالعام 2022، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية والحبوب، وارتفاع السكر.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار المنظمة الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم 118.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بانخفاض 1.5% عن نوفمبر/تشرين الثاني وبانخفاض 10.1% عن ديسمبر/كانون الأول 2022.

ومع ذلك، تراجع مؤشر أسعار السكر في ديسمبر/كانون الأول الماضي 16.6% على أساس شهري مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الوكالة الأممية إن تحسن مؤشر أسعار السكر "جاء مدفوعا بقوة وتيرة الإنتاج في البرازيل، وتراجع استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند".

وارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 1.5% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، متأثرا بارتفاع أسعار القمح والذرة والأرز والشعير وسط تعطل الشحنات من أسواق التصدير الرئيسية.
وعلى أساس سنوي، انخفض متوسط أسعار الحبوب في 2023 بنحو 15.4% عن متوسط العام السابق، مع تحسن إمدادات جميع السلع باستثناء الأرز.

A FAO's logo is seen at the FAO headquarters in Rome September 6, 2012. The situation in the food market is different from the crisis of 2008 with little sign of the speculation seen four years ago and no panic buying, the head of the UN's food agency said on Thursday.REUTERS/Alessandro Bianchi (ITALY - Tags: ENVIRONMENT FOOD BUSINESS)
معظم المواد الغذائية سجلت تراجعا بأسعارها في العام الماضي (رويترز)

ويبرز التراجع بصورة أكبر في أسعار الحبوب وأهمها القمح والذرة، في حين ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز بنسبة 21% خلال هذه الفترة. وتعود هذه النتيجة بصورة كبيرة إلى المخاوف المرتبطة بالتأثير المحتمل لظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها الهند على عمليات التصدير.

وسجلت أسعار الزيوت النباتية أكبر انخفاض بتراجعها 1.4% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت 32.7% على أساس سنوي في نهاية العام. في حين "تأثر زيت فول الصويا تحديدا بتباطؤ الطلب في قطاع الديزل الحيوي وبتحسن الظروف المناخية في مناطق النمو الرئيسية في البرازيل"، بحسب فاو.

وانخفض مؤشر أسعار اللحوم 1% على أساس شهري، ونحو 1.8% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر أسعار الألبان 1.6% على أساس شهري وانخفض 16.1% على أساس سنوي في نهاية العام.

المصدر : وكالات