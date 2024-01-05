فاو: انخفاض أسعار المواد الغذائية 13.7% في 2023

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إنّ أسعار المواد الغذائية العالمية انخفضت بنسبة 13.7% في 2023 مقارنة بالعام 2022، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية والحبوب، وارتفاع السكر.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار المنظمة الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم 118.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بانخفاض 1.5% عن نوفمبر/تشرين الثاني وبانخفاض 10.1% عن ديسمبر/كانون الأول 2022.

ومع ذلك، تراجع مؤشر أسعار السكر في ديسمبر/كانون الأول الماضي 16.6% على أساس شهري مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الوكالة الأممية إن تحسن مؤشر أسعار السكر "جاء مدفوعا بقوة وتيرة الإنتاج في البرازيل، وتراجع استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند".

وارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 1.5% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، متأثرا بارتفاع أسعار القمح والذرة والأرز والشعير وسط تعطل الشحنات من أسواق التصدير الرئيسية.

وعلى أساس سنوي، انخفض متوسط أسعار الحبوب في 2023 بنحو 15.4% عن متوسط العام السابق، مع تحسن إمدادات جميع السلع باستثناء الأرز.

ويبرز التراجع بصورة أكبر في أسعار الحبوب وأهمها القمح والذرة، في حين ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز بنسبة 21% خلال هذه الفترة. وتعود هذه النتيجة بصورة كبيرة إلى المخاوف المرتبطة بالتأثير المحتمل لظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها الهند على عمليات التصدير.

وسجلت أسعار الزيوت النباتية أكبر انخفاض بتراجعها 1.4% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت 32.7% على أساس سنوي في نهاية العام. في حين "تأثر زيت فول الصويا تحديدا بتباطؤ الطلب في قطاع الديزل الحيوي وبتحسن الظروف المناخية في مناطق النمو الرئيسية في البرازيل"، بحسب فاو.

وانخفض مؤشر أسعار اللحوم 1% على أساس شهري، ونحو 1.8% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر أسعار الألبان 1.6% على أساس شهري وانخفض 16.1% على أساس سنوي في نهاية العام.