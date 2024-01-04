وزارة: السياحة في إسرائيل تتراجع عقب حرب غزة

أفادت بيانات رسمية بأن السياحة الإسرائيلية تراجعت منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية العام الماضي، وسجل ديسمبر/كانون الأول الماضي أسوأ أداء للقطاع خلال 2023.

وأعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية اليوم الخميس زيادة عدد السياح الذين زاروا إسرائيل خلال 2023 مقارنة بعام 2022، لكن القطاع شهد تراجعا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب اندلاع الحرب على غزة، فيما استمر هذا الانخفاض على مدى ما تبقى من العام.

وزار 3 ملايين سائح إسرائيل في عام 2023 ارتفاعا من 2.7 مليون في 2022.

وكانت صناعة السياحة تتعافى من الانهيار الناجم عن جائحة "كوفيد-19" حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن عدد السياح الأجانب شهد تراجعا سريعا بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وسجل ديسمبر/كانون الأول الماضي أسوأ أداء خلال العام 2023، حيث بلغ عدد السياح 52 ألفا و800 فقط، فيما كانت إسرائيل تستقبل ما يزيد على 300 ألف سائح شهريا طوال أشهر عدة في وقت سابق من العام.

وكان تقرير لمكتب الإحصاء الإسرائيلي قد أفاد بأن حركة السياحة في إسرائيل تراجعت بنسبة 76% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة وإلغاء أغلبية رحلات الطيران من وإلى تل أبيب.

وزار إسرائيل 89.7 ألف سائح خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معظمهم دخلوا إلى البلاد قبل عملية "طوفان الأقصى".

وكانت السياحة الأجنبية لإسرائيل تجاوزت 370 ألفا في الفترة المقابلة من العام 2022، مما يظهر حجم الضرر الذي تعرض له ذلك القطاع عقب انطلاق الحرب على غزة.