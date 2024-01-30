تويوتا الأكثر مبيعا للسيارات بالعالم للسنة الرابعة تواليا

قالت شركة تويوتا موتور اليوم الثلاثاء إنها باعت رقما قياسيا بلغ 11.2 مليون سيارة في 2023، وبذلك تتربع على عرش أكثر شركات السيارات مبيعا في العالم للعام الرابع على التوالي. وهذا الرقم أعلى مستوى مسجل في تاريخ الشركة اليابانية.

وأعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية عن قفزة 7.2% في مبيعات المجموعة العالمية العام الماضي، بما في ذلك مبيعات وحدة الشاحنات "هينو موتورز" ومصنعة السيارات الصغيرة "دايهاتسو"، مدعومة بمبيعات خارجية قياسية بلغت 8.9 ملايين مركبة.

وأعلنت مجموعة فولكس فاغن، المنافس الألماني صاحب المركز الثاني، في وقت سابق من هذا الشهر عن زيادة 12% في تسليمات العام الماضي إلى 9.2 ملايين سيارة، وهو ما يمثل انتعاشا بعد جائحة كورونا مع تراجع اختناقات سلاسل التوريد.

ووصلت مبيعات سيارات تويوتا الأصلية فقط -التي تشمل تلك التي تحمل الاسم نفسه وعلامة لكزس التجارية- إلى رقم قياسي بلغ 10.3 ملايين سيارة في 2023.

وتشكل السيارات الهجين -التي تعمل بالبنزين والكهرباء- نحو ثلث تلك السيارات، في حين شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أقل من 1%.

وقالت تويوتا في البيان إن "تحقيق أعلى المبيعات ليس هدفنا.. ونأمل أن نستمر في تصنيع السيارات مع وضع السلامة والجودة على رأس أولوياتنا".