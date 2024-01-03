مددت شركتا ميرسك الدانماركية وهاباغ لويد الألمانية وقف جميع شحناتهما عبر البحر الأحمر أمس بعد أن عادتا إليه مؤخرا على خلفية تشكيل تحالف "حارس الازدهار" بقيادة أميركية لوقف هجمات جماعة الحوثي في اليمن على السفن التجارية.

ولم تكن هاتان الشركتان وحدهما مَن تأثر بهذه الهجمات؛ بل قررت شركات عالمية كبرى تغيير مسار رحلاتها بعيدا عن البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح.

وتؤثر الهجمات على طريق حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، خاصة تجارة النفط لأن السفن تصل إلى قناة السويس عبر البحر الأحمر، كما تؤثر على حركة التجارة مع إسرائيل.

ميناء إيلات

وقال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، غدعون غولبر، في الثلث الأخير من الشهر الماضي، إن نشاط الميناء تراجع 85% منذ تكثيف الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.

وتقول جماعة الحوثي إنها صعّدت من هجماتها على السفن المتجهة إلى إسرائيل للضغط من أجل إدخال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة ، بعد أن منع الاحتلال إدخالها عقب عملية طوفان الأقصى.

ويتعامل ميناء إيلات بصورة أساسية مع واردات السيارات وصادرات البوتاس القادم من البحر الميت، كما يتعامل مع نسبة قليلة من التجارة الإسرائيلية مقارنة مع مينائي حيفا وأسدود على البحر المتوسط.

لكن ميناء إيلات يقع بجوار نقطة الوصول الساحلية الوحيدة للأردن للبحر في العقبة، ويوفر لإسرائيل بوابة إلى شرقي العالم من دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس.

وكان إيلات أحد الموانئ الأولى التي تأثرت بعمليات الحوثي، إذ أعادت شركات شحن متزايدة توجيه السفن لتجنب البحر الأحمر بعد أن عطل الحوثيون طريقا تجاريا رئيسيا عبر مضيق باب المندب.

وذكرت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية أن ميناء إيلات أفرغ حوالي 9 آلاف سيارة فقط، في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بإجمالي ربع سنوي منتظم يتراوح بين 37 ألفا إلى 47 ألف سيارة.

وقال غولبر الشهر الماضي، إنه بإغلاق مضيق باب المندب تم إقفال شريان الشحن الرئيسي لميناء إيلات وبالتالي فقد الميناء 85% من إجمالي نشاطه.

وأضاف: "لا يزال لدينا عدد صغير من السفن لتصدير البوتاس، لكنني أعتقد أنه مع وجود وجهة في الشرق الأقصى لن يسافروا بعد الآن في هذا الاتجاه وبالتالي سينخفض ذلك أيضا".

وتابع: "لسوء الحظ، إذا استمر الأمر فسنصل إلى وضع عدم وجود سفن في ميناء إيلات".

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الطريق البديل يلتف حول أفريقيا (رأس الرجاء الصالح)، وهو ما يطيل وقت الرحلات إلى البحر الأبيض المتوسط لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، بالتالي سيتسبب في كلفة إضافية على الشحن.

وفي تأثير اقتصادي آخر، أعلنت شركات أزريلي، وشوفيرسال وميلزرون الإسرائيلية، الشهر الماضي، إغلاق 4 متاجر إلكترونية عبر الإنترنت تابعة لها، نتيجة لهجمات جماعة الحوثيين اليمنية في البحر الأحمر وصعوبات سلاسل التوريد إلى إسرائيل، من بين أسباب أخرى.

وحسب موقع صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية، فإنه مع المخاطر التي يشكلها الحوثيون في البحر الأحمر، والمتوقع أن تؤدي إلى مشكلات "خطيرة" في سلاسل التوريد والاستيراد، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تسببت بها الحرب على قطاع غزة، اختارت هذه الشركات التخلص من "استثماراتها المخفقة"، والتركيز على عملها الأساس.

شكوك

ويشكك الخبير اللوجستي وائل قدور -في تعليق للجزيرة نت- في نجاعة العملية البحرية الأميركية، قائلا إن نجاح عدد قليل من ضربات جماعة الحوثي يفرغ عملية "حارس الازدهار" من مضمونها.

ويضيف أنه في حالة حدوث السيناريو الثاني، فإن حماية السفن بالنظر إلى حالات مشابهة سابقة يمكن أن تتم لكل سفينة بصورة فردية، وهذا أمر مكلف، وقد تتخذ شكل قوافل، وهو ما يعني أن كل مجموعة سفن؛ يحميها عدد من السفن الحربية.

وقال مصدر بحري آخر يعمل لدى إحدى الشركات العالمية، ورفض الإفصاح عن هويته للجزيرة نت، إن ثمن السفن المارة في البحر الأحمر يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، وبالتالي فإن الشركات تكون أشد حرصا على عدم تضررها.

حقائق عن تجارة إسرائيل

بلغت الصادرات السلعية الإسرائيلية 73.58 مليار دولار في 2022 بارتفاع سنوي 22.3%، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

بلغت قيمة الواردات السلعية 107.26 مليارات دولار في 2022، وبذلك تسجل عجزا تجارية بقيمة 33.68 مليار دولار.

تعد الولايات المتحدة أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية؛ إذ استحوذت على ما قيمته 18.67 مليار دولار في 2022.

تسيطر إسرائيل على ساحل بطول 9.5 كيلومترات.

يبلغ عدد السفن التي تحمل علم إسرائيل 45 سفينة، وفق بيانات أونكتاد.

ردود أفعال الشركات

وهذا تحديث برد فعل شركات الشحن وفق ما أوردته رويترز في تقرير لها: