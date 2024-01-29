قطر تبرم اتفاقا لتوريد الغاز المسال إلى بنغلاديش لمدة 15 عاما

وقّعت قطر للطاقة وشركة "إكسيليريت إنرجي" اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى بنغلاديش.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة إكسيليريت (مقرها الولايات المتحدة) بشراء ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش لمدة 15 عاما تبدأ في يناير/كانون الثاني 2026.

وستقوم "إكسيليريت" بشراء 0.85 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في عامي 2026 و2027، ومليون طن سنويا من عام 2028 إلى 2040.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي "نحن سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة إكسيليريت لتزويدها بمليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش. وستسهم هذه الاتفاقية الجديدة في تدعيم علاقاتنا مع إكسيليريت، وستسهم في نفس الوقت بدعم احتياجات الطاقة في بنغلاديش وسعيها نحو المزيد من التنمية الاقتصادية."

وقال دانيل بوستوس نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة إكسيليريت إنرجي في سبتمبر/أيلول إن الشركة تجري محادثات في مرحلة متقدمة لتوريد الغاز الطبيعي المسال ضمن عقد طويل الأجل إلى بنغلاديش.

وتعتبر دولة قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش وتسعى للحفاظ على موقعها كالمورد المفضل لشركائها في أسواق جنوب آسيا.

وتعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة اتفاقات أبرمتها شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة مع شركاء أوروبيين وآسيويين مرتبطين بمشروع توسعة حقل الشمال الضخم الذي من المتوقع أن يرفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنويا الآن.

وترى قطر أن الغاز الطبيعي هو وقود انتقالي ستكون هناك حاجة إليه في المستقبل البعيد.