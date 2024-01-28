احتدام الخلاف بين الولاية وإدارة بايدن.. ماذا تعرف عن اقتصاد تكساس؟
تفاقم الخلاف بين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وولاية تكساس بشأن الحدود الجنوبية للبلاد، إذ أعلن الحاكم الجمهوري للولاية، غريغ أبوت، أنه سيمد أسلاكا شائكة جديدة على الحدود، خلافا لقرار المحكمة العليا.
وتعهد حكام جمهوريون لـ25 ولاية، الخميس الماضي، بدعم حاكم تكساس.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق، دونالد ترامب، الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.
وأعلن أبوت، في بيان، رفضه الامتثال لقرار المحكمة العليا بإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعتها سلطات ولاية تكساس في أجزاء معينة من الحدود.
وبينما يستمر الجدل حول كيفية تنفيذ قرار المحكمة العليا، يرى بعض الخبراء أن بايدن، يمكنه "إضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس"، وفي هذه الحالة، يمكنه إعلان حالة الطوارئ الوطنية، وربط الحرس الوطني في تكساس بالإدارة الفدرالية، وتنفيذ قرار المحكمة بهذه الطريقة.
اقتصاد تكساس
وفي هذه الأثناء، ومع احتدام الخلاف، برز الحديث عن احتمالية انفصال الولاية الواقعة جنوبي البلاد والتبعات الاقتصادية التي قد تطال الولايات المتحدة إذا حدث ذلك.
وهذه أبرز الحقائق عن اقتصاد الولاية في الربع الثالث من السنة الماضية وفق موقعها الرسمي:
- يبلغ حجم اقتصاد الولاية 2.4 تريليون دولار لتحتل المرتبة الثامنة عالميا وتتفوق على روسيا وكندا وإيطاليا.
- أفضل بيئة إنشاء الأعمال في الولايات المتحدة.
- تستأثر وحدها بـ9% من الناتج المحلي الأميركي.
- تحظى بنسبة 22% من الصادرات الأميركية.
- أكثر الولايات الأميركية تصديرا لمدة 21 سنة.
- استأثرت تكساس بحصة 42.6% من النفط الأميركي خلال السنة الماضية وهو النصيب الأعلى بين الولايات، بحسب مجلة فوربس الأميركية.
- بلغ إنتاج الولاية اليومي 5.41 ملايين برميل خلال السنة الماضية.
- بحسب هيئة سكك حديد تكساس فإن إنتاج النفط والغاز جاء خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي -على سبيل المثال- من 162 ألفًا و578 بئرًا للنفط و86 ألفًا و662 بئرًا للغاز
- الولاية الأكثر تصديرا لأشباه الموصلات لمدة 12 سنة.
- الولاية الأكثر تصديرا للمنتجات التكنولوجية 10 سنوات.
- أفضل ولاية للاستثمارات التجارية ذات القيمة العالية مع خلق فرص عمل كبيرة.
- الولاية الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار 20 عامًا الماضية والوجهة العالمية الأولى.
- 99.8% من الشركات في تكساس صغيرة، وتوظف 3.1 ملايين شركة ما يقرب من نصف جميع العاملين في تكساس.
- تتصدر الولايات الأميركية في وظائف الخدمات المالية والهندسة الكيميائية.
- تفوق القوى العاملة الشابة والماهرة لديها 15.1 مليون شخص.
- تستقبل الولاية أكثر من 1000 شخص يوميًا بما في ذلك حديثي الولادة من تكساس والأشخاص الذين ينتقلون من ولايات وبلدان أخرى.
- تنتج تكساس 9% من جميع السلع المصنعة في الولايات المتحدة.
- للولاية 26 مطارا تجاريا، و19 ميناء بحريًا.
- 367 ميلًا طول سواحل الولاية.