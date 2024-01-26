زيادة أعداد سفن الحبوب المبتعدة عن البحر الأحمر

أفاد محللو شحن -اليوم الجمعة- بأن مزيدا من السفن المحملة بالحبوب ابتعدت عن قناة السويس وأبحرت حول رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع بعد هجمات على سفن في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة رويترز عن إيشان بهانو، كبير محللي السلع الزراعية في شركة كبلر، للبيانات والتحليل تأكيده "تحول مسار 16 سفينة أخرى هذا الأسبوع، مما رفع إجمالي شحنات الحبوب التي تحول مسارها إلى نحو 3.9 ملايين طن، ارتفاعا من 3 ملايين طن الأسبوع الماضي".

ويمر نحو 7 ملايين طن من الحبوب عادة عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر كل شهر.

وتقول رويترز إن استمرار هجمات جماعة الحوثي على السفن رغم الضريات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على مواقع للجماعة في اليمن يعني أن المزيد من ناقلات الحبوب ستتجنب طريق البحر الأحمر.

ونفذ الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن تضامنا مع أهل غزة. ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي لها صلات بإسرائيل أو المتجهة إليها.

وقال بهانو "كثير من السفن التي حولت مسارها تحمل شحنات حبوب أميركية وتتوخى الحذر".

وأضاف "إحدى السفن التي أبحرت من الخليج الأميركي إلى الصين عبرت بالفعل قناة السويس باتجاه الجنوب لكنها توقفت 11 يوما جنوبي السويس قبل أن تعود شمالا لتعبر القناة، ثم تبحر عبر جبل طارق".

وتابع بهانو أن أعدادا كبيرة من سفن الحبوب ما زالت تعبر البحر الأحمر.

واستطرد أن نحو 2.4 مليون طن من الحبوب ستمر عبر قناة السويس في يناير كانون/الثاني مقارنة مع 6.6 مليون طن في ديسمبر/كانون الأول

2023 و6.4 مليون طن في يناير/ كانون الثاني 2023.

وقال تاجر حبوب ألماني "السفن التي كانت تُستأجر سابقا تبحر غالبا عبر البحر الأحمر، لكن حجز سفن لشحنات جديدة يتزايد صعوبة".

وأضاف "من الواضح أن الضربات الجوية لن توقف الهجمات بسرعة".