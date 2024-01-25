تركيا ترفع الفائدة إلى 45% لمواجهة التضخم

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45% كما كان متوقعا، وقال إنه سيحافظ على المستويات الحالية "طالما كانت هناك حاجة إليها" لتحقيق التباطؤ المنشود في التضخم، مكملا بذلك -كما يقول- دورة التشديد النقدي الكبير.

وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".

وأضاف أنه سيعيد تقييم موقفه "إذا ظهرت مخاطر ملحوظة ومستمرة" على توقعات التضخم.

وأوضح "سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة في تركيا حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى تتقارب آفاق التضخم مع النطاق المتوقع".

ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 65% الشهر الماضي إلى 70-75% في مايو/أيار المقبل، قبل أن يتراجع إلى حوالي 36% بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد.

وهبطت الليرة قليلا بعد بيان لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس إلى 30.2865 مقابل الدولار، بعد أن سجلت سلسلة من المستويات المتدنية القياسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وعانت العملة من انخفاض مستمر منذ عام 2018، وضعفت بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها عليها.

وأكد البيان أن التضخم الرئيسي في ديسمبر/كانون الأول 2023 ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، وأن المؤشرات على المدى القريب "تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي".

وذكر البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تسهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.

والشهر الماضي، رفع البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 42.5%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.