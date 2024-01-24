قطر تؤكد التزامها بضمان إمدادات الغاز رغم أزمة البحر الأحمر

أكدت شركة قطر للطاقة أن إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال مستمر دون انقطاع، وقالت إن التزامها ثابت في ضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لعملائها.

وأضافت في بيان لها "بينما قد تؤثر التطورات في منطقة البحر الأحمر على جدولة بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر لأنها قد تسلك طرقا بديلة، إلا أنه يتم إدارة تسليمها مع عملائنا".

ويشهد البحر الأحمر توترات بسبب تهديدات جماعة الحوثي اليمنية لسفن إسرائيلية أو تحمل بضائع إسرائيلية نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ أكثر من 110 أيام.

وأدى التوتر في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة على الطريق الرئيسي بين الشرق والغرب الذي يشكل نحو 12% من حركة الشحن العالمية.

وكانت قطر قد صدرت في 2023، أكثر من 75 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا للبيانات، بما في ذلك 14 مليون طن إلى أوروبا و56.4 مليون طن إلى آسيا.

وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بعد الولايات المتحدة، وشكلت حوالي 13% من استهلاك أوروبا الغربية في العام الماضي.

وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية عبر قناة السويس بـ 14.8 مليون طن متري سنويا، والشحنات الأميركية بـ8.8 ملايين طن متري والشحنات الروسية بـ3.7 ملايين طن متري.