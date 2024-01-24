توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة في تركيا

توقع رئيس جمعية البنوك التركية ألباسلان تشاكر أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لآخر مرة هذا الأسبوع، وأن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من هذا العام.

وقال تشاكر للصحفيين، أمس الثلاثاء في تعليقات حُظر نشرها قبل اليوم الأربعاء، إن "ارتفاع أسعار الفائدة يقترب من نهايته في جميع أنحاء العالم. أعتقد أن تركيا ستتبع خطوات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية، وأتوقع أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير".

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أخرى إلى 45% بعد اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس، وهو ما سيكون بمثابة نهاية لدورة التشديد النقدي الحادة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

من جهته، قال البنك المركزي إنه سيكمل دورة التشديد قريبا بعدما رفع بالفعل سعر الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران الماضي عندما

عينت حفيظة غاية أركان محافظة له، وغيرت النهج غير التقليدي الذي اتبعه البنك لسنوات.

وقال تشاكر -وهو أيضا الرئيس التنفيذي لبنك زراعات الحكومي الكبير- إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع حتى مايو/أيار المقبل، قبل أن ينخفض ​​إلى نحو 40-45% بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي في نهاية العام البالغة حوالي 36%.

وبناء على البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي معدل نمو بنسبة 4% هذا العام، بينما توقع البرنامج انخفاض معدل التضخم إلى 33% نهاية العام.

ويتوقع خبراء -في حديث للجزيرة نت سابقا- أنه في ظل استمرار الضغط الحكومي على الإدارة الاقتصادية لتحقيق معدلات النمو كما تم توقعها في البرنامج المتوسط المدى، فإن ذلك سيؤدي لصعوبة كبيرة في خفض معدلات التضخم بالشكل المطلوب، إذ يبدو وكأن هناك محاولة للجمع بين أمرين متعاكسين.