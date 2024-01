هدف جديد للمقاطعة.. "بيتزا هت" تجاهر بدعم الجيش الإسرائيلي

تجددت دعوات مقاطعة سلسلة مطاعم "بيتزا هت" المملوكة لشركة يام براندز الأميركية بعد أن أعاد الحساب الإسرائيلي للمطاعم على منصة إنستغرام نشر قصة جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي يحملان عددا من علب البيتزا التي تحمل علامتها التجارية وهو ما تمت مشاركته على نطاق واسع، وفق مجلة نيوزويك الأميركية.

Israeli soldiers expressing gratitude to Pizza Hut franchises in Israel for providing free meals to military bases. pic.twitter.com/kTYp1I7hNW

— Quds News Network (@QudsNen) January 19, 2024