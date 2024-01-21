ارتفاع التجارة بين السعودية والمغرب إلى 4.4 مليارات دولار

أعلن رئيس اتحاد الغرف السعودية والخليجية حسن الحويزي، اليوم الأحد، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع المغرب من 1.4 مليار دولار في 2021 إلى 4.4 مليارات دولار في 2022.

وقال الحويزي -خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك بالعاصمة الرياض- إن التبادل التجاري الثنائي حقّق تطورا خلال الأعوام القليلة الماضية، وأشاد بتطور العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية.

واعتبر أن هذا التطور يؤشر على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين، وفق قوله.

وبحسب المسؤول السعودي، فإن المغرب يحتل المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة من ناحية الصادرات، والمرتبة 38 من جانب الواردات.

تخفيف القيود الجمركية

من جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك خالد بنجلون إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، مطالبا بحماية الملكية الفكرية للمستثمرين.

وأوضح بنجلون أن مجلس الأعمال المغربي السعودي يتوفر على خارطة طريق طموحة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا أيضا.

من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرصًا وشراكات استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في السعودية.

واتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين السعودية والمغرب، ويتضمن ذلك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، دعا وزير التجارة المغربي رياض مزور -خلال منتدى اقتصادي بمدينة الدار البيضاء المغربية- إلى رفع المبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.