السعودية تخطط لجذب 330 مليون مسافر بحلول 2030

أكد رئيس هيئة الطيران المدني السعودي عبد العزيز الدعيلج اليوم السبت على أن إستراتيجية المملكة الوطنية للطيران تستهدف تحقيق إنجاز كبير في مجال النقل الجوي، حيث تسعى لجذب نحو 330 مليون مسافر سنويا بحلول 2030.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز دورها كمركز إقليمي رائد في قطاع الطيران ومنصة لوجستية عالمية تربط بين 3 قارات.

وفي مشاركته بمؤتمر أجنحة الهند "إنديا وينجز" 2024، الذي نظمته وزارة الطيران المدني الهندية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، أكد الدعيلج على أهمية تحقيق نمو مستدام في القطاع الجوي.

وأضاف الدعيلج أن الإستراتيجية تهدف إلى أن يكون حوالي 10% من المسافرين -البالغ عددهم 330 مليون مسافر- ركابَ عبور (ترانزيت).

وشدد على الدور الحاسم للطيران في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، مشيرا إلى أن الخطة تشمل تطوير المطارات وشركات الطيران، وتحديث أساطيل الطائرات والمرافق، بما في ذلك خدمات الشحن واللوجستيات.

وتعتزم الإستراتيجية تعزيز الربط الجوي للمملكة إلى أكثر من 250 وجهة حول العالم، من خلال تشغيل 29 مطارا. كما تشمل خطة إنشاء مركز اتصال عالمي في الرياض وجدة، مع شبكة من المطارات ذات القدرات الفريدة.