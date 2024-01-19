هل يكون 2024 عام التعافي الكامل للسياحة العالمية؟

أصدرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إعلانا متفائلا اليوم الجمعة، توقعت فيه التعافي الكامل للسياحة العالمية في عام 2024 من تأثير جائحة كورونا. وعلى الرغم من التوترات الدولية المستمرة، لا سيما في الشرق الأوسط، تتوقع المنظمة أن يتجاوز عدد السياح الدوليين مستويات ما قبل الوباء بنسبة طفيفة.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها مدريد، في بيان لها، أن 1.3 مليار سائح سافروا إلى الخارج في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 44% مقارنة بعام 2022. ويمثل هذا الرقم ما نسبته 88% من مستويات عام 2019، أي العام السابق للجائحة.

وكان الانتعاش قويا بشكل ملحوظ في الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد السياح الوافدين مستويات عام 2019 بنسبة 22%، بينما شهدت أوروبا، وصول النشاط السياحي إلى 94% من مستواه قبل الوباء، وهو ما ساهم بشكل أكبر في الانتعاش العام وفقا لإحصاءات المنظمة.

ومع ذلك، كان الانتعاش في آسيا أكثر اعتدالا، حيث وصلت أعداد السياح الدوليين إلى 65% من مستويات عام 2019، وذلك رغم رفع الصين القيود الصحية قبل عام. وأرجعت منظمة السياحة العالمية هذا الانتعاش الضعيف إلى عوامل مختلفة.

وأعرب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، في تصريح له، عن تفاؤله، قائلا إن منظمة السياحة العالمية تسلط الضوء على قدرة السياحة على المقاومة وانتعاشها السريع. وتتوقع المنظمة أن يشهد عام 2024 مستويات نشاط أعلى بنسبة 2% من تلك الموجودة في عام 2019.

ويعزز الانتعاش المتوقع زيادة السياحة في الصين، والتي يسهلها تخفيف قيود التأشيرات للعديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا. ومع ذلك، فإن المخاوف تلوح في الأفق بشأن الاضطرابات المحتملة الناجمة عن المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تؤثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة على قطاع السياحة.

وحذرت منظمة السياحة العالمية من أن استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وما ينتج عن ذلك من اضطرابات في التجارة يمكن أن يستمر في التأثير على تكاليف النقل والإقامة في عام 2024.

وذكرت المنظمة في تقرير ذي صلة أن مساهمة السياحة العالمية في الاقتصاد العالمي عام 2023 بلغت نحو 3.3 تريليونات دولار. ولا تزال التوقعات لعام 2024 متفائلة، حيث تتوقع المنظمة زيادة بنسبة 2% في عدد السياح الدوليين مقارنة بعام 2019، وهو ما يشير إلى عام واعد لصناعة السياحة العالمية.