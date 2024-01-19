ارتفاع سعر الفائدة يهوي بمبيعات المنازل في تركيا 17.5%

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن مبيعات المنازل في تركيا انخفضت 17.5% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وبلغت مليونا و225 ألفا و926، كما تراجعت المبيعات للأجانب بنسبة 48.1% وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وتصدر الروس قائمة المشترين الأجانب بشراء 10560 منزلا العام الماضي من أصل 35 ألف مسكن للأجانب في عام 2023، وبحسب بيان هيئة الإحصاء التركية، بلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب 2.9%.

واستمرار إقبال الروس على المساكن في تركيا يعكس السعي للحصول على ملاذ مالي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو.

وأظهرت البيانات أن مبيعات المنازل انخفضت 33.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بالعام السابق له، ويرجع ذلك جزئيا إلى تشديد السياسة النقدية وصعوبة الحصول على القروض.

وأظهرت البيانات أيضا أن مبيعات الرهن العقاري انخفضت 72.3% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالعام السابق، و36.6% في عام 2023 ككل، لتشكل 14.5% من إجمالي المبيعات خلال العام.

وتصدرت ولاية أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب بواقع 12 ألفا و702 عقارا، ثم إسطنبول بـ11 ألفا و229، ومرسين 3 آلاف و16 عقارا.

وبالنسبة للأجانب جاء الإيرانيون في المركز الثاني بعد الروس بشراء 4 آلاف و272، ثم العراقيون بشراء 1917 منزلا.