يضطر كثير من الناس تحت ضغوط الحياة المستمرة للحصول على قروض عديدة لتغطية المصاريف المعيشية المختلفة، مثل رسوم المدراس والجامعات للأولاد، أو شراء شقة سكنية، أو سيارة، أو بكل بساطة لسداد تكاليف الحياة اليومية مع غلاء الأسعار، وارتفاع التضخم عاما بعد عام، وما إن يأتي الراتب في آخر الشهر حتى تجده يتطاير لسداد القروض والديون المختلفة المترتبة عليك.

وقد يستغرق سداد هذه الديون سنوات طويلة تضطر فيها للعيش بالحد الأدنى من متطلبات الحياة وتحت ضغوط الحاجة والفاقة والفقر.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نتعامل مع هذه القروض بطرق ذكية لنخفف من أعبائها؟

تقدم الجزيرة نت في هذا التقرير 6 طرق ذكية للتعامل مع قروضك وإدارتها بطريقة ذات كفاءة تمكّنك في النهاية من التخلص منها بأسرع وقت وأفضل الطرق، وذلك وفق ما ذكر عدد من المواقع والمنصات المتخصصة مثل "فوربس"، و"موني تاب"، و"إيكونوميك تايمز" وغيرها.

اعرف قروضك

الخطوة الأولى والأهم هي معرفة قروضك وديونك بشكل صحيح، وعلى خلاف المتوقع، فكثير من الناس الذين يغرقون بالديون، ويأخذون القرض تلو الآخر، لا يعرفون بدقة مستحقات ديونهم وفوائدها، وأقساطها، ومواعيد سدادها، والفوائد الأخرى المترتبة على التأخر في سدادها، وغيرها من الأمور الواجب معرفتها لإدارة الديون بشكل علمي سليم.

وتذكر أن الوعي يحل نصف المشكلة، وهنا ننصحك بتدوين تفاصيل جميع القروض المستحقة عليك في ملف "إكسل" (Excel) خاص مثلا، وحدد فيه مبلغ كل قرض، وكم سعر الفائدة على كل قرض، والقسط الشهري الواجب لكل منها، وكم دفعت، وكم بقي، ومتى تنتهي.

سيساعدك هذا على معرفة قروضك وأكثرها تكلفة، وأصغرها وأقلها تكلفة مما يعطيك فكرة شاملة ودقيقة عن ديونك وكيفية التعامل معها، وهذا يقودنا للدخول في كيفية سداد هذه الديون والتعامل معها بعد معرفتها والوعي بها بشكل دقيق.

سداد الديون بطريقة كرة الثلج المتدحرجة

هذه طريقة جيدة للتعامل مع القروض المتعددة، لنفترض مثلا أن عليك قرضا شخصيا من البنك، وقرضا آخر لشراء سيارة، وقرضا ثالثا لشقة سكنية، فعليك أن تركز أولا على تسريع سداد واحد من هذه الديون الثلاثة مع بقاء الالتزام بالقسط الشهري للديون الأخرى، وهناك طريقتان لفعل ذلك:

الطريقة الأولى: سداد القرض الأصغر

تطلب منك هذه الطريقة سداد الحد الأدنى من جميع ديونك باستثناء أصغرها، والذي ستدفعه بقدر ما تستطيع من خلال "زيادة وتضخيم" المدفوعات تجاه أصغر دين لديك، لتتخلص منه بسرعة، وتنتقل إلى الدين الأصغر التالي، بينما تدفع الحد الأدنى من الدفعات على باقي القروض.

لنفترض أن لديك قرض سيارة بقيمة 5 آلاف دولار، وقرض دراسة بقيمة ألف دولار، وقرضا شخصيا بقيمة 3 آلاف دولار. باختيار هذه الطريقة ستركز على سداد قرض الدراسة باعتباره الأصغر من خلال زيادة الدفعات المستحقة عليه بقدر ما تستطيع، مما سيحررك من واحد من قروضك الثلاثة بوقت أسرع لتنتقل بعدها للقرض الأصغر التالي وهو القرض الشخصي.

الطريقة الثانية: سداد القرض الأعلى تكلفة والأكثر فائدة

تطلب منك هذه الطريقة التركيز على سداد الدين الأكثر تكلفة والأعلى فائدة، مع الالتزام بدفع الحد الأدنى لباقي القروض، إن تركيزك على سداد القرض الأعلى تكلفة سيساعدك على التخلص منه بسرعة، ويوفر عليك الكثير من المال الذي كنت ستدفعه كفوائد عالية، مما يقلل من عبء سداد باقي الديون المترتبة عليك. ينصح بهذه الطريقة في حال وجود قروض ذات فائدة عالية تنهكك وتستهلك كثيرا من الوقت والمال لسدادها.

توحيد الديون

هذه طريقة جيدة لتخفيف عبء القروض والأقساط الشهرية العديدة الواجب دفعها مع كل راتب. لنفترض أن لديك 3 قروض من 3 جهات مختلفة، سواء كانت بنوك أو مؤسسات إقراض خاصة أو حكومية، وتدفع 3 أقساط شهرية تستهلك راتبك ودخلك.

هنا ننصحك بتوحيد هذه القروض من خلال أخذ قرض شخصي، أو "قرض توحيد الديون" لسداد جميع قروضك الحالية المتعددة ذات الفائدة العالية، والإبقاء على قرض واحد فقط له قسط شهري واحد بدلا من دفع 3 أقساط شهرية معا.

لا يؤدي توحيد الديون إلى توفير متاعب سداد دفعات وأقساط متعددة فحسب، بل إنه قد يقلل أيضا من قيمة الفوائد التي تدفعها، مما يتيح لك سداد القرض بشكل أسرع، وبفائدة أقل.

إذا كان راتبك لا يساعدك على أخذ قرض شخصي كبير لسداد كافة ديونك، فتستطيع أخذ مثل هذا القرض عن طريق رهن عقار أو أصل تملكه، وتمنح الكثير من البنوك والمؤسسات مثل هذه القروض بفوائد قليلة. بهذه الطريقة سوف تحتاج إلى تتبع وتذكر وإدارة قسط شهري واحد فقط بمعدل فائدة موحد.

خصص المكاسب غير المتوقعة لسداد الديون

نعني بالمكاسب غير المتوقعة أي مبلغ من المال تكسبه غير راتبك ودخلك الشهري المعتاد، مثل مكافأة خاصة لك من عملك، أو حوافز حصلت عليها في نهاية السنة، أو إرث ورثته، أو عائد من استثمار خاص، أو جائزة فزت بها، وغيرها.

وهنا عليك مقاومة إغراء إنفاقها على وسائل الترفيه المختلفة، أو شراء أشياء كمالية لا تحتاجها فعلا، عندما تكون مدينا فإن من الحكمة أن تسعى بكل طاقتك للخلاص من ديونك، واستخدام هذه الأموال لتخفيف عبء هذه الديون.

رفع الأقساط الشهرية مع كل زيادة جديدة في الراتب أو الدخل

إحدى أبسط الطرق لإدارة القروض هي زيادة الأقساط الشهرية في كل مرة يرتفع فيها دخلك. في حالة ارتفاع الدخل، بدلًا من تبذير المبلغ الإضافي، قم بزيادة القسط الشهري الذي تدفعه لسداد قرضك. من خلال زيادة هذه الأقساط في كل مرة تحصل فيها على زيادة في الراتب، فإنك تقطع أشهرا أو حتى سنوات من سداد القروض الخاص بك، ويمكنك توفير المال على الفوائد أيضا.

شهادة براءة الذمة

وأخيرا، عند انتهاء القرض تأكد من حصولك على "شهادة براءة ذمة" تثبت سدادك للقرض، وعدم وجود مستحقات أخرى عليك للبنك الذي تتعامل معه. إن هذه الشهادة مهمة جدا، لأنها تثبت حقيقة أن القرض قد تم سداده بالكامل. وتذكّر أيضا أن تسترد الضمانات المرهونة، مثل رهن السيارة أو العقار.