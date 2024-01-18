تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم 104 مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، لكن طول أمد هذه الحرب كبّد اقتصاد الاحتلال خسائر كبيرة على أكثر من صعيد، وسط توقعات بتوسع العجز المالي خلال العام 2024 في حال امتدت هذه الحرب لمدة أطول وتوسعت لتشمل جبهات أخرى خارج القطاع.

وفي هذا الإنفوغراف، نرصد تأثير حرب غزة على النمو الاقتصادي لإسرائيل وميزانيها والأثر المالي لهذه الحرب وأهم القطاعات التي تأثرت.