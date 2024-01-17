الدولار عند أعلى مستوى في شهر والذهب يستقر

حام مؤشر الدولار عند أعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات -اليوم الأربعاء- في وقت أدت تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس محافظي مجلس الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى إضعاف التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس/آذار المقبل.

وقال والر أمس إنه رغم وقوف الولايات المتحدة "على مسافة قريبة" من هدف التضخم الذي حدده "المركزي" والبالغ 2%، فإنه ينبغي ألا يتعجل البنك نحو خفض سعر الفائدة القياسي حتى يتضح أن انخفاض التضخم سيستمر.

وقد تراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة، في مارس/آذار المقبل، إلى فرصة قدرها 62.2% مقابل 76.9% في الجلسة السابقة.

ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تراهن على إجراء 6 تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة.

وبلغ مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية- 103.35 نقاط بعد أن ارتفع إلى 103.42 نقاط خلال الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وشهد أمس أيضا أكبر زيادة مئوية للدولار -في يوم واحد- منذ 2 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي الوقت نفسه، حام اليورو قرب أدنى مستوى له في أكثر من شهر عند 1.0860 دولار بعد أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال أسبوعين، في أعقاب تعليقات العديد من صانعي السياسة بالمركزي الأوروبي هذا الأسبوع والتي أبقت على حالة الغموض بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2605 دولار، بعد انخفاض حاد أمس في أعقاب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الأجور البريطانية الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتعرض الين الياباني لبعض الضغط مرة أخرى. وبلغ أدنى مستوى له منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي عند 147.45 للدولار في ظل الدعم الذي تلقته العملة الأميركية من ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

الذهب يتراجع

وتراجع سعر الذهب اليوم 0.5%، ليواصل رحلة الهبوط التي بدأها الجلسة السابقة متأثرا بتصريحات والر بشأن خفض أسعار الفائدة.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2019.46 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 7:52 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض 1.3% بالجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما تراجع سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي إلى 2022.15 دولارا.

وأثارت تعليقات والر عمليات بيع واسعة النطاق، مما أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاث.

وقد دفعت تصريحاته عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى تسجيل أكبر زيادة في أكثر من 3 أشهر أمس.

ومن شأن ارتفاع الدولار جعل سبائك الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتينيوم والبلاديوم 0.1% كل على حدة.

وبلغ سعر الفضة بالمعاملات الفورية 22.85 دولارا للأوقية، والبلاتينيوم 899.80 دولارا، والبلاديوم 938.8 دولارا.